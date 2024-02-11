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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۴

ابراز نگرانی «عمیق» کامرون از برنامه تل‌آویو برای حمله به رفح

ابراز نگرانی «عمیق» کامرون از برنامه تل‌آویو برای حمله به رفح

وزیر خارجه انگلیس مدعی است که درباره تصمیم رژیم صهیونیستی برای عملیات زمینی در رفح «عمیقا نگران» است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لندن ایونینگ‌نیوز، دیوید کامرون، وزیر خارجه انگلیس در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نسبت به برنامه رژیم صهیونیستی برای عملیات زمینی در شهر مرزی رفح عمیقاً ابراز نگرانی کرد!

کامرون در این پیام نوشت: از احتمال حمله نظامی به رفح که بیش از نیمی از مردم غزه در آنجا پناه گرفته‌اند، عمیقاً نگرانم.

وی مدعی شد: توقف فوری جنگ به منظور رساندن کمک و خارج کردن گروگان‌ها (اسرا) باید در اولویت باشد و سپس حرکت به سمت آتش‌بس پایدار و دائمی در اولویت بعدی است.

رفح، مرز جنوبی غزه با مصر تنها منطقه‌ای است که هنوز هدف حملات زمینی رژیم صهیونیستی قرار نگرفته است و برای بیش از نیمی از ۲.۳ میلیون جمعیت غزه پناهگاه محسوب می‌شود.

ادعای کامرون پس از آن مطرح شده است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از حمله قریب‌الوقوع به رفح خبر داده و گفته که از ارتش این رژیم خواسته است تا برای تخلیه صدها هزار نفر از این منطقه خود را آماده کنند. در جریان حملات هوایی رژیم صهیونیستی به رفح، دیروز دست کم ۴۴ فلسطینی که بیش از ۲۰ تن آنها کودکان بودند، به شهادت رسیدند.

دیوید لامی، نماینده مجلس عوام انگلیس نیز در ایکس نوشت: ۱.۴ میلیون فلسطینی آواره در رفح هستند و هیچ جایی برای رفتن ندارند. این (شهر) گذرگاه ورود کمک به غزه است. حمله اسرائیل به این منطقه فاجعه‌بار خواهد بود. تا همین حالا هم شمار غیرنظامیان کشته و زخمی‌شده خیلی زیاد است. جنگ باید همین حالا متوقف شود. ما به آتش‌بس پایدار نیاز داریم.

تصمیم نتانیاهو برای عملیات زمینی در رفح، در حالی است که از آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه پس از عملیات طوفان الاقصی حماس علیه این رژیم در هفتم اکتبر (۱۵ مهر) و با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از این جنگ خونین، تاکنون بالغ بر ۲۸ هزار فلسطینی که عمدتاً کودکان و زنان هستند، به شهادت رسیده‌اند. مقامات غربی تاکنون غیر از ابراز نگرانی «عمیق» از این تجاوزات، اقدام ملموسی انجام نداده‌اند.

کد مطلب 6021461

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    نظرات

    • IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ابراز نگرانی انگلستان به خاطر این است که بگویند دمشان با دم صهیونست ها و نتانیاهو گره نخورده وبیشتر مورد اعتراض عمومی قرار نگیرند در صورتیکه ممکن است پشت پرده به این سفاک جنایت کار نتانیاخوک چراغ سبز نشان دهند ودر جرم این جرثومه فساد شریک هستند

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