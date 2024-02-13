جنایات اسراییل صدای آلمان را هم درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، نگرانی خود را از اعلام عملیات زمینی اسرائیل در رفح ابراز کرد و تاکید کرد که «حق اسرائیل برای دفاع از خود» به معنای تحمیل مهاجرت اجباری نیست.
بیربوک در بیانیهای اعلام کرد که فردا برای گفتوگو با مقامات صهیونیستی به سرزمینهای اشغالی سفر میکند و گفت که «آوارگان رفح نه میتوانند به مرز جنوبی مصر بروند و نه میتوانند به زور آواره شوند.»
وی با تاکید بر اینکه «وضعیت انسانی در غزه فاجعه بار است و تعداد بی شماری از فلسطینیها خانوادههای خود را از دست دادهاند»، خاطرنشان کرد: «آوارگان به درخواست اسرائیل به رفح رفتند و این کشور مسؤولیت دارد گذرگاههای امن برای آنها فراهم کند.»
وی با ابراز نگرانی از «اعلام عملیات زمینی اسرائیل در رفح تاکید کرد که «و ما به آتش بس بشردوستانه نیاز داریم و حق اسرائیل برای دفاع از خود به معنای تحمیل مهاجرت اجباری به آوارگان فلسطینی نیست.»
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