گازرسانی به صنایع بزرگ اصفهان محدود شد/ قطع گاز ۳۵روستا در سمیرم

منصور شیشه فروش در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه در خط لوله انتقال گاز در بروجن استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: همه تمهیدات انجام شده که گاز مشترکان خانگی در استان اصفهان قطع نشود.
وی افزود: محدودیت گازرسانی برای صنایع بزرگ اعمال شده است تا برای مناطق مسکونی و مشترکان خانگی مشکلی ایجاد نشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: در بخش وردشت سمیرم گاز ۳۵ روستا بر اثر این حادثه قطع شده است که تلاش میکنیم سوخت تأمین شود.
به گفته شیشه فروش در حال حاضر اکیپهای خصوصی تعمیراتی منطقه ۲ عملیات گاز برای تعمیر و بازسازی خط لوله در منطقه حضور یافتهاند.
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