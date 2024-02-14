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۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵

در پی وقوع حادثه در خط انتقال گاز بروجن؛

گازرسانی به صنایع بزرگ اصفهان محدود شد/ قطع گاز ۳۵روستا در سمیرم

گازرسانی به صنایع بزرگ اصفهان محدود شد/ قطع گاز ۳۵روستا در سمیرم

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از محدودیت گازرسانی به صنایع بزرگ اصفهان و قطع شدن گاز در ۳۵ روستای بخش وردشت سمیرم خبرداد.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه در خط لوله انتقال گاز در بروجن استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: همه تمهیدات انجام شده که گاز مشترکان خانگی در استان اصفهان قطع نشود.

وی افزود: محدودیت گازرسانی برای صنایع بزرگ اعمال شده است تا برای مناطق مسکونی و مشترکان خانگی مشکلی ایجاد نشود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: در بخش وردشت سمیرم گاز ۳۵ روستا بر اثر این حادثه قطع شده است که تلاش می‌کنیم سوخت تأمین شود.

به گفته شیشه فروش در حال حاضر اکیپ‌های خصوصی تعمیراتی منطقه ۲ عملیات گاز برای تعمیر و بازسازی خط لوله در منطقه حضور یافته‌اند.

کد مطلب 6024094

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