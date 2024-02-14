گازرسانی به صنایع بزرگ اصفهان محدود شد/ قطع گاز ۳۵روستا در سمیرم

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه در خط لوله انتقال گاز در بروجن استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: همه تمهیدات انجام شده که گاز مشترکان خانگی در استان اصفهان قطع نشود.

وی افزود: محدودیت گازرسانی برای صنایع بزرگ اعمال شده است تا برای مناطق مسکونی و مشترکان خانگی مشکلی ایجاد نشود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: در بخش وردشت سمیرم گاز ۳۵ روستا بر اثر این حادثه قطع شده است که تلاش می‌کنیم سوخت تأمین شود.

به گفته شیشه فروش در حال حاضر اکیپ‌های خصوصی تعمیراتی منطقه ۲ عملیات گاز برای تعمیر و بازسازی خط لوله در منطقه حضور یافته‌اند.