جلسه ستاد مدیریت بحران شرکت گاز اصفهان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد مدیریت بحران شرکت گاز استان اصفهان بعداز ظهر چهارشنبه با حضور منصور شیشهفروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ابراهیم محسنی هماگرانی مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان و جمعی از مدیران و اعضای ستاد مدیریت بحران، در ساختمان ستاد شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد.
در این جلسه، آخرین گزارشها از وضعیت ایستگاههای تقلیل فشار، خطوط انتقال و شبکه توزیع گاز در سطح استان ارائه و میزان آمادگی واحدهای عملیاتی، امدادی و پشتیبانی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین تمهیدات پیشگیرانه و برنامههای لازم برای حفظ پایداری جریان گاز، افزایش ضریب ایمنی تأسیسات و تداوم خدمترسانی مطلوب به مشترکان در شرایط خاص مورد بررسی قرار گرفت.
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در این نشست با تأکید بر اهمیت هماهنگی و آمادگی دستگاههای اجرایی، نقش شرکت گاز استان اصفهان را در مدیریت بحرانهای احتمالی بسیار حائز اهمیت دانست و بر ضرورت رصد مستمر وضعیت تأسیسات و واکنش سریع در شرایط اضطراری تأکید کرد.
ابراهیم محسنی هماگرانی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده، از آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و فنی این شرکت خبر داد و اظهار کرد: تمامی ظرفیتها و امکانات لازم برای مدیریت بهینه شرایط و تداوم گازرسانی ایمن و پایدار به مشترکان بهکار گرفته شده است.
در پایان این جلسه، تصمیمات لازم در راستای تقویت هماهنگی بینبخشی، افزایش آمادگی نیروها و تداوم پایش مستمر شبکه گاز استان اتخاذ شد و مقرر شد روند نظارت و گزارشدهی تا عادی شدن شرایط ادامه یابد.
