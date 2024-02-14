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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۵۱

حداقل ۴ نفر شهید و ۷ نفر زخمی در حمله هوایی اسراییل به نبطیه

حداقل ۴ نفر شهید و ۷ نفر زخمی در حمله هوایی اسراییل به نبطیه

در پی حمله نظامی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به ساختمانی مسکونی واقع در منطقه نبطیه در جنوب لبنان، شبکه خبری المیادین از شهادت ۴ نفر و زخمی شدن دست‌کم ۷ غیرنظامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به ساختمانی مسکونی در منطقه النبطیه در جنوب لبنان شماری غیرنظامی شهید و زخمی شدند.

شبکه خبری المیادین چهارشنبه شب گزارش دادند که در پی بمباران ساختمانی در منطقه نبطیه در جنوب لبنان توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ۴ نفر شهید و دست کم ۷ غیرنظامی دیگر مجروح شدند.

از سوی دیگر، خبرنگار شبکه «الجزیره» با اشاره به شهادت حداقل ۴ نفر از جمله یک مادر و دختر، و مجروح شدن بیش از ۱۲ نفر در حمله هوایی اشغالگران به شهر «النبطیه»، آن را کشتار دیگری توسط ارتش رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

کد مطلب 6024911

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