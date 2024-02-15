سایت پرنده نگری فریدونکنار تکمیل می شود/تعطیلی بازار پرنده فروشی

علی سلاجقه در حاشیه بازدید از غرفه مازندران در هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، با اشاره به اینکه پروژههای توسعهای در استان مازندران به علت ظرفیتهای عمده در حوزه گردشگری غالباً همپوشانی با مسائل محیطزیست دارد، بیان داشت: هماهنگی دستگاهها در این استان به ویژه هماهنگی بین دو دستگاه محیطزیست و میراثفرهنگی در سطح بالایی قرار دارد و این امر باعث شده هر اتفاقی در استان میافتد هارمونی اصلی محیطزیست حفظ شود.
وی افزود: مازندران سرزمین آب و جنگل و پرندهها است و طبیعت این استان حتماً باید حفظ شود اما اعتقاد ما بر این است که فقر نباید در زیر این سبزینگی خود را پنهان کند و حتماً باید معیشتهای جایگزین در منطقه مدنظر قرار بگیرد.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: وقتی بحث پرنده نگری مطرح میشود مازندران باید استان اول در منطقه باشد زیرا استان مازندران در بحث پرنده نگری هم در بین سایر استانهای کشور و هم سایر کشورهای حوزه دریای خزر سرآمد است و ما برای تحقق این امر امسال سعی کردیم جلوی افراد ناآگاه یا افرادی که عادات ناپسندی در شکار پرندهها داشتند را بگیریم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه جمع آوری بازار فروش پرندههای شکاری با همکاری ویژه نیروی انتظامی و دستگاه قضا صورت گرفت، تصریح کرد: امیدواریم اقدامات ترویجی-آموزشی و توسعه گردشگری در این منطقه باعث شود تا معیشتهای جایگزین جای این گونه فعالیتها را بگیرد و ما نیز در بحث طبیعت گردی با آغوش باز از فعالان این حوزه استقبال میکنیم.
سلاجقه ادامه داد: ما با همکاری وزارت میراث فرهنگی شیوه نامه و دستورالعملهای لازم برای طبیعت گردی را در قالب آئین نامه طبیعت گردی کشور با همکاری وزارت میراث فرهنگی ابلاغ کردیم که ظرفیت بسیاری مناسبی است اما این باید شیوه نامه ثانویه داشته باشد که باید این اطلاع رسانیها از طریق استانها پیگیری و انجام شود.
وی گفت: همکاری ما با وزارت میراث فرهنگی در سطح بسیار بالایی قرار دارد چون اعتقاد داریم اگر میخواهیم آلودگی، پسماند و تخریبها در محیط زیست کاهش پیدا کند، توسعه گردشگری و طبیعت گردی باید به صورت اصولی و علمی انجام گیرد.
نظر شما