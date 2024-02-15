نمایشگاه صنایع دستی ایرانی و اسلامی در صوفیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه صنایع دستی ایرانی و اسلامی همزمان با سالروز چهل و پنجمین پیروزی انقلاب اسلامی در هتل بزرگ مارینلا شهر صوفیه برگزار شد.

در این نمایشگاه آثار مختلف خاتم کاری، نقره کوبی، صنایع مسی، قالیچه و تابلو فرش، میناکاری و قلم زنی به نمایش درآمد.

بازدید کنندگان اعم از نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و نیز مقامات دولتی بلغارستان که همزمان برای حضور در مراسم ملی ایران نیز آمده و در این نمایشگاه شرکت کردند و همراه با هنرمندان و استادان و ایران پژوهان و دانشجویان بلغاری در رشته زبان فارسی دیدارهای متعدد و متراکمی از نمایشگاه صنایع دستی داشتند.

سفرای کره جنوبی، یونان، اسونی، چین، روسیه، قطر، عمان و امارات متحده عربی و نیز نمایندگانی از ژاپن، بوسنی، هرزه گوین، رومانی، مقدونیه شمالی، اسپانیا، صربستان، همراه با نمایندگان دیگر کشورها از این نمایشگاه استفاده کردند.