به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفرپور صبح پنجشنبه در نشست تبیین پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کار در مشهد اظهار کرد: پوشش دسترسی به شبکه فیبرنوری به سرعت در حال توسعه است و تا پایان دولت سیزدهم ۲۰ میلیون نفر در کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هم اکنون بیش از ۶ میلیون نفر در کشور از اینترنت پرسرعت بهره می‌برند که توسعه زیرساخت‌های اینترنت پرسرعت مهمترین هدف وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم است.

وی بهره مندی شهرها و روستاها به فیبرنوری را هدیه دولت سیزدهم به مردم دانست و ادامه داد: باید همه بخش‌های کشور از این ظرفیت که فرصتی برای دسترسی پرسرعت به خدمات شبکه است، بهره‌مند شوند.

جعفرپور اظهار کرد: فیبرنوری زیرساخت پرسرعتی است که در آینده می‌تواند، نیازهای ارتباطی مردم برای استفاده از شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به اینترنت را فراهم کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در سال‌های گذشته در زمینه زیر ساختهای تلفن ثابت سرمایه گذاری نشده بود، اما با آغاز دولت سیزدهم این موضوع در دستور کار قرار گرفت و اکنون بیشتر شهرها و روستاها از این سرویس بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه در زمینه زیر ساخت‌های تلفن همراه اقداماتی انجام شده است، ادامه داد: حدود ۸۰ درصد ترافیک مصرفی کاربران در کشورهای پیشرفته بر بستر اینترنت ثابت انجام می‌شود، اکنون هدف‌گذاری بر این است که کل ساختمان‌های کشور را از طریق فیبرنوری به اینترنت متصل کنیم زیرا زندگی مردم در آینده بر بستر کسب و کارهای هوشمند انجام می‌شود.

جعفرپور تصریح کرد: این طرح یکی از مهمترین طرح‌های مهم وزرات علوم و ارتباطات است و سرعت اینترنت در این شهرستان ۸۰ تا ۹۰ برابر سرعت فعلی افزایش یافته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره اجرای طرح پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها در خراسان رضوی عنوان کرد: ۳۴ شهرستان و ۹۷ شهر این استان از طرح پروژه ملی فیبرنوری تا پایان سال ۱۴۰۳ بهره خواهند برد.

وی عنوان کرد: در این طرح پنج اپراتور در خراسان رضوی مشارکت خواهند داشت و با ظرفیت دسترسی تا (۱۰ جی)، امکان رفع نیازهای ارتباطی منطقه تا ۵۰ سال آینده تضمین خواهد شد.