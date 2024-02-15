لزوم تحرک سازمان همکاری اسلامی برای توقف حملات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در تماس تلفنی با حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، پیرامون آخرین وضعیت و تحولات مربوط به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطین اشغالی و بویژه حملات اخیر علیه رفح و وضعیت وخیم بشردوستانه در غزه و همچنین تحرکات سازمان همکاری اسلامی در این زمینه گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی ضمن اظهار تأسف شدید و محکوم نمودن حملات و تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه رفح که تاکنون منجر به شهادت شمار زیادی از ساکنان این منطقه و بویژه تعداد زیادی از زنان و کودکان بیگناه فلسطینی شده است، فعالیت و تحرک بیشتر جامعه بین المللی و بویژه سازمان همکاری اسلامی برای توقف این حملات را حائز اهمیت و فوریت دانست.

امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به گذشت ۴/۵ ماه از زمان نشست قبلی شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی، خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای وزیران OIC برای بررسی وضعیت وخیم جاری و اتخاذ اقدامات قاطع در قبال تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی شد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین ضمن اشاره به وضعیت وخیم بشردوستانه در شمال غزه و مشکلات و کمبودهای شدید ایجاد شده در دسترسی به امکانات و مایحتاج اولیه زندگی برای ساکنان بر ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب و فوری برای تسهیل ارسال کمک‌ها و محموله‌های بشردوستانه بویژه اقلام غذایی، پزشکی و دارویی تاکید کرد.

وی همچنین دبیرکل را در جریان مباحث و مذاکرات سفر اخیر منطقه‌ای خود در زمینه حمایت از مردم مظلوم فلسطین در شرایط خطیر کنونی قرار داد.

حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز در این تماس تلفنی ضمن ابراز نگرانی و محکومیت ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های سازمان همکاری اسلامی در این زمینه، از پیشنهاد برگزاری نشست اضطراری شورای وزیران استقبال و قول داد نسبت به پیگیری برگزاری آن در مشورت با کشورهای عضو اقدام نماید.