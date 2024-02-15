کمیساریای عالی آنروا: تضعیف آنروا عواقب بسیار وخیمی خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، فیلیپ لازارینی کمیساریای عالی آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی (آنروا) در اظهاراتی تاکید کرد که از بین بردن آنروا باعث تحقیر فلسطینیان توسط جامعه جهانی می‌شود.

وی ابراز داشت که اگر کمک‌های جدید وجود نداشته باشد، عملیات ما با فقدان شدید تامین مالی در ماه آوریل مواجه خواهد شد و از بین بردن آژانس باعث تحقیر ملت فلسطین از سوی جامعه جهانی خواهد شد و بر روند زندگی آنها تأثیر منفی خواهد داشت.

این مقام آژانس از رژیم صهیونیستی خواست تا در خصوص اتهاماتی که ضد کارمندان آنروا مطرح کرده با این آژانس همکاری کند و تمامی اطلاعات خود را برای آژانس ارسال کند.

وی در عین حال تاکید کرد که تضعیف آژانس و از بین بردن آن پیامدها و عواقب بسیار وخیم و منفی خواهد داشت.

لازارینی ادامه داد که تعلیق کمک ۱۵ کشور به آنروا بر تمامی عملیات‌ها و اقدامات و خدمات این آژانس تاثیر خواهد گذاشت.

این مقام آنروا از اقدام ایرلند و برخی دیگر از کشورهای اروپایی در ادامه کمک‌های مالی به آنروا استقبال و آن را پیامی برای سایر کشورها ارزیابی کرد.

کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان، ایتالیا، هلند، سوئیس، فنلاند، استرالیا و کانادا که حدود ۶۰ درصد از بودجه سالانه آنروا به‌وسیله آنها تأمین می‌شود در اقدامی عجیب آن هم به فاصله تنها دو روز پس از رأی دیوان لاهه در رابطه‌با نسل‌کشی فلسطینیان توسط اسراییل تصمیم گرفتند از ارائه کمک به مردم غزه توسط آنروا خودداری کنند.

در شرایطی که بحران انسانی در غزه وخیم‌تر از هر زمان دیگری است، کمک‌رسانی به مردم به‌سختی و از طریق تنها یک گذرگاه مرزی انجام می‌پذیرد و باتوجه‌به محدودیت در ارسال کمک‌های غذایی و دارویی و نیز نابودی زیرساخت‌های بهداشتی که احتمال افزایش تلفات به دلیل بیماری و گرسنگی را نیز به‌موازات سیر صعودی تعداد قربانیان حملات مستقیم نظامی بالا می‌برد چنین اقدامی از جانب کشورهایی که حمایت مالی خود از آنروا را به حالت تعلیق درآورده‌اند تنها منجر به تسهیل شرایط برای نسل‌کشی فلسطینیان خواهد شد.