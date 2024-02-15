دوران شاه ایران جولانگاه مستشاران آمریکایی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی ظهر پنجشنبه در یادواره ۴۲۱ شهید شهرستان رودبار که با محوریت سردار شهید سید محمد تقی مخزن موسوی در مصلای امام خمینی (ره) رودبار برگزار شد، اظهار کرد: رودبار گیلان سرزمین صلح و دوستی و رویشگاه سرداران و امیران و بزرگان تأثیرگذار و وارسته است.

وی فرهنگ ایثار و شهادت را برگرفته از مکتب عاشورا و اهل بیت (ع) عنوان کرد و با اشاره به ویژگی‌های بارز شهید مخزن موسوی افزود: شهید مخزن موسوی در زهد، پارسایی، تلاشگری و معنویت اسوه بود.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به رفاقت خود در سال ۵۸ با شهید سید محمد تقی مخزن موسوی فرمانده اسبق سپاه رودبار بیان کرد: شهید مخزن موسوی پیام‌های امام راحل را دست‌نویس و پخش می‌کرد و به مردم آگاهی می‌بخشید.

سردار نقدی با بیان اینکه شهید موسوی ۴۰ انجمن اسلامی را راه اندازی کرد، گفت: شهید مخزن موسوی نفاق و دو دستگی را در رودبار حذف کرد و مسبب پدیدآیی همدلی و همزبانی در منطقه شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه شهدا پرورش یافته مکتب عاشورا هستند، گفت: وقتی در مکتب امام حسین (ع) کسی پرورش یابد تحمل زور و ظلم و استکبار را نخواهد داشت، زیرا مرگ با عزت بر زیر بار ذلت رفتن شرف دارد.

سردار نقدی با اشاره شهدای ارزشمند شهرستان رودبار و تأثیرگذاری آنها در شکل گیری، دوام و قوام انقلاب بیان کرد: سید محمد تقی مخزن موسوی و خلبان شجاع اقبالی و سید یونس حسینی در مکتب امام حسین (ره) که یک فرهنگ است و دنیا را تکان داده است پرورش یافتند.

وی با مقایسه آماری به تشریح دستاوردهای قبل و بعد انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: زمان شاه متوسط عمر در کشور ۵۷ سال بود اما اکنون ۷۷ سال است یعنی هر سال شش ماه بر عمر ما اضافه شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دوران رژیم شاهنشاهی ایران جولانگاه مستشاران آمریکایی بود، گفت: انقلاب اسلامی ۵۰ هزار مستشار آمریکایی را که از ارتش ایران حقوق می‌گرفتند اخراج کرد.