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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۰۵

فرماندار دیلم:

آموزش مستمر رکن اساسی در برگزاری انتخابات سالم است

آموزش مستمر رکن اساسی در برگزاری انتخابات سالم است

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: آموزش مستمر تا زمان برگزاری انتخابات رکن اساسی در برگزاری انتخابات سالم و قانونمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست آموزشی نمایندگان فرماندار و بخشدار و اعضای هیأت‌های اجرایی انتخابات شهرستان دیلم اظهار داشت: برای اینکه یک انتخابات و بستر رقابتی سالم داشته باشیم، رعایت ۲ رکن اساسی التزام به اخلاق و اجرای قانون از جمله ضروریاتی است که موجب کاهش و منحل شدن جرایم انتخاباتی می‌شود.

فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان دیلم افزود: برگزاری انتخابات سالم وظیفه همه دست اندر کاران انتخابات است و به این منظور، آموزش اهمیت زیادی دارد بنابراین هیأت اجرایی، نمایندگان فرماندار و بخشدار و اعضای شعب اخذ رأی باید با تشکیل دوره‌های آموزشی مداوم، مشکلات احتمالی را برطرف کنند.

آموزش مستمر رکن اساسی در برگزاری انتخابات سالم است

وی بیان داشت: همه دست اندر کاران اجرایی انتخابات در شهرستان دیلم با دقت به وظایف خود عمل کنند و آموزش مستمر تا زمان برگزاری انتخابات در ۱۱ اسفندماه را در راستای برگزاری یک انتخابات سالم با اهتمام ویژه مدنظر قرار دهند.

امیر نژاد، مدیرکل حوزه روستایی استانداری و مسئول کمیته آموزش ستاد انتخابات استان بوشهر نیز در این نشست با اهمیت مساله آموزش نسبت به ارائه کامل آموزش فرآیند روز اخذ و چگونگی تکمیل فرم نهایی صورت جلسات در پایان انتخابات را پرداخت.

آموزش مستمر رکن اساسی در برگزاری انتخابات سالم است

گرمسیری مسئول بخش فناوری اطلاعات کمیته آموزش نیز نسبت به چگونگی کارکرد دستگاه احراز هویت و نحوه ورود اطلاعات صورت جلسات و سایر فرآیند روز اخذ رأی در دستگاه الکترونیک احراز هویت توضیحات و آموزش‌های لازم را به عوامل اجرایی انتخابات شهرستان دیلم ارائه داد.

آموزش مستمر رکن اساسی در برگزاری انتخابات سالم است

کد مطلب 6025367

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