آموزش مستمر رکن اساسی در برگزاری انتخابات سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست آموزشی نمایندگان فرماندار و بخشدار و اعضای هیأت‌های اجرایی انتخابات شهرستان دیلم اظهار داشت: برای اینکه یک انتخابات و بستر رقابتی سالم داشته باشیم، رعایت ۲ رکن اساسی التزام به اخلاق و اجرای قانون از جمله ضروریاتی است که موجب کاهش و منحل شدن جرایم انتخاباتی می‌شود.

فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان دیلم افزود: برگزاری انتخابات سالم وظیفه همه دست اندر کاران انتخابات است و به این منظور، آموزش اهمیت زیادی دارد بنابراین هیأت اجرایی، نمایندگان فرماندار و بخشدار و اعضای شعب اخذ رأی باید با تشکیل دوره‌های آموزشی مداوم، مشکلات احتمالی را برطرف کنند.

وی بیان داشت: همه دست اندر کاران اجرایی انتخابات در شهرستان دیلم با دقت به وظایف خود عمل کنند و آموزش مستمر تا زمان برگزاری انتخابات در ۱۱ اسفندماه را در راستای برگزاری یک انتخابات سالم با اهتمام ویژه مدنظر قرار دهند.

امیر نژاد، مدیرکل حوزه روستایی استانداری و مسئول کمیته آموزش ستاد انتخابات استان بوشهر نیز در این نشست با اهمیت مساله آموزش نسبت به ارائه کامل آموزش فرآیند روز اخذ و چگونگی تکمیل فرم نهایی صورت جلسات در پایان انتخابات را پرداخت.

گرمسیری مسئول بخش فناوری اطلاعات کمیته آموزش نیز نسبت به چگونگی کارکرد دستگاه احراز هویت و نحوه ورود اطلاعات صورت جلسات و سایر فرآیند روز اخذ رأی در دستگاه الکترونیک احراز هویت توضیحات و آموزش‌های لازم را به عوامل اجرایی انتخابات شهرستان دیلم ارائه داد.