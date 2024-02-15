به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه بعد از ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: سازمان نظام پزشکی خوزستان برای ارائه خدمات درمانی به مددجویان و نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد استان تفاهمنامه همکاری منعقد کرد.
وی اضافه کرد: تفاهمنامه یادشده به منظور همکاری متقابل و همافزایی برای استفاده از منابع و امکانات موجود برای دسترسی هر چه بیشتر و بهتر مددجویان کمیته امداد خوزستان از خدمات درمانی و سلامتی استان منعقد شده است.
مدیرکل کمیته امداد خوزستان گفت: در قالب تفاهمنامه نامبرده ارائه خدمات ضروری بهداشتی، درمانی و توانبخشی به مددجویان کمیته امداد استان با همکاری و همت سازمان نظام پزشکی ارائه خواهد شد.
شیبه ادامه داد: همچنین مقرر شده که فعالیتهای نوع دوستانه جامعه پزشکی خوزستان و ارائه خدمات رایگان بهداشتی و سلامتی به مددجویان در مناطق روستایی و محروم استان انجام شود.
مدیرکل کمیته امداد خوزستان استان اظهار کرد: در این راستا بانک اطلاعاتی از نیازسنجیهای بهداشتی و درمانی مددجویان با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار گردآوری و در اختیار این سازمان قرار داده خواهد شد.
وی یادآور شد: در سالجاری بیش از ۷۰ هزار خدمت درمانی بهداشتی و سلامت مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خوزستان در زمینههای مختلف درمانی، بهداشتی، سلامت و فرانشیز بیمه درمان انجام شده است.
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