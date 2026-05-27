توانمندسازی خانواده زندانیان خوزستان اولویت اصلی کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک میان کمیته امداد امام خمینی خوزستان و ادارهکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان به مناسبت روز نسیم مهر اظهار کرد: در حال حاضر یک هزار و ۵۵۰ خانواده زندانی در استان خوزستان تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد قرار دارند و از خدمات متنوع این نهاد بهرهمند میشوند.
وی افزود: دو هزار و ۸۲۴ نفر از فرزندان زندانیان نیز زیر پوشش طرح اکرام ایتام هستند. افزون بر این، دو هزار دانشآموز و ۱۵۶ دانشجوی فرزند زندانی از خدمات حمایتی این نهاد بهرهمند بوده و ۱۲۳ دانشآموز نخبه از فرزندان زندانیان نیز تحت حمایت ویژه قرار دارند.
مدیرکل کمیته امداد خوزستان در خصوص اقدامات مشاورهای تصریح کرد: دو هزار مورد خدمات مشاورهای و کلینیکی از طریق کلینیک رز برای این خانوادهها ارائه شده است.
شیبه در تشریح جزئیات تفاهمنامه گفت: بر اساس این توافق، کمیته امداد متعهد شده است علاوه بر ارائه خدمات معیشتی و درمانی، بسترهای نوین اشتغالزایی شامل آموزش مهارتهای فنی و حرفهای، اعطای تسهیلات قرضالحسنه اشتغال، مشاوره شغلی و فراهمسازی زمینه عرضه محصولات تولیدی زندانیان در نمایشگاهها را فراهم آورد.
وی افزود: ارائه معاضدتهای قضایی برای آزادی مددجویان، حمایت از تحصیل فرزندان و ارائه خدمات روانشناختی تخصصی برای موارد بحرانی از دیگر سرفصلهای مهم تعهدات کمیته امداد در این سند است.
مدیرکل کمیته امداد خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: ادارهکل زندانهای استان نیز به عنوان حلقه اتصال و شناسایی، عهدهدار معرفی دقیق نیازمندانِ مشمول، پاسخگویی برخط به استعلامات در بستر شبکه امن، همکاری در برگزاری دورههای آموزشی و تسهیل در بازدید مددکاران کمیته امداد از مراکز تابعه خواهد بود تا این تفاهمنامه به عنوان نقطه عطفی در کاهش پیامدهای ناشی از حبس سرپرست خانواده عمل کند.
