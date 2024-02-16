درمان خشکی چشم با روغن کرچک/ بی خوابی و علامت کووید طولانی

به گزارش خبرنگار مه ر، مهمترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:
موارد خفیف کووید هم بیخوابی طولانی مدت به همراه دارند
یک مطالعه جدید گزارش میدهد که حتی موارد خفیف کووید هم میتواند باعث بی خوابی در اکثر افراد شود.
روغن کرچک پتانسیل یک درمان طبیعی برای بیماری خشکی چشم را دارد
محققان دانشگاه اوکلند در نیوزیلند یک آزمایش را در مورد یک درمان طبیعی برای بیماری خشکی چشم به پایان رساندند.
ورزش نمیتواند خطر قلبی ناشی از مصرف نوشابه را تعدیل کند
یک مطالعه جدید هشدار میدهد که انتظار نداشته باشید خطرات قلبی ناشی از مصرف نوشابه و نوشیدنیهای شیرین با ورزش از بین برود.
اجتناب از مصرف گوشت برای مردان تحت درمان سرطان پروستات مؤثر است
یک مطالعه جدید نشان میدهد که رژیم گوشت قرمز میتواند بدترین چیز برای مردان مبتلا به سرطان پروستات باشد.
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