روغن کرچک پتانسیل درمان طبیعی خشکی چشم را دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، بیماری خشکی چشم که کراتوکونژونکتیویت سیکا نیز نامیده می‌شود، میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند بر بینایی و کیفیت زندگی تأثیر گذارد.

کارآزمایی شامل استفاده از روغن کرچک روی پلک‌ها به مدت چهار هفته بود.

در پایان کارآزمایی، شرکت‌کنندگان بهبود کلی در علائم، از جمله بهبود ضخامت پلک‌هایشان را تجربه کردند.

بیماری خشکی چشم یک بیماری شایع است که می‌تواند باعث التهاب در چشم شود.

اطلاعات بیشتر در مورد آزمایش فعلی از طریق دانشگاه اوکلند در دسترس است.

مؤسسه ملی بهداشت می‌گوید که بیماری خشکی چشم می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله بیماری، عوامل محیطی و آلرژی رخ دهد.

برخی از علائم و نشانه‌های بیماری خشکی چشم عبارتند از:

• سوزش در چشم

• چشم‌های اشک آلود

• حساسیت به نور

• احساس وجود شن در چشم

این بیماری در افراد ۵۰ ساله و بالاتر به ویژه در زنان شایع‌تر است. زنانی که در دوره یائسگی قرار می‌گیرند بیشتر در معرض خطر ابتلاء به بیماری خشکی چشم هستند زیرا تغییرات هورمونی می‌تواند منجر به تغییر در لایه اشکی چشم شود.

برخی از درمان‌های موجود برای بیماری خشکی چشم شامل داروهای بدون نسخه مانند اشک مصنوعی و روان کننده‌های شبانه است.

روغن کرچک یک روغن گیاهی است که از گیاهی به نام Ricinus communis تهیه می‌شود و به عنوان یک مُلین و درمان طبیعی برای برخی از بیماری‌های پوستی مانند آکنه عمل می‌کند.

با در نظر گرفتن این مزایا، محققان مطالعه می‌خواستند ببینند آیا روغن کرچک می‌تواند برای درمان بیماری خشکی چشم مفید باشد یا خیر.

دانشمندان ۲۶ فرد نفر را برای شرکت در این آزمایش استخدام کردند.

در ابتدای کارآزمایی، شرکت کنندگان پرسشنامه‌هایی را تکمیل کردند که علائم آنها را ارزیابی کرده و در معاینه چشم شرکت کردند. پس از این ارزیابی‌ها، دانشمندان به شرکت‌کنندگان دستور دادند صبح و شب به مدت چهار هفته، روغن کرچک را به بالای پلک‌های خود بمالند.

پس از پایان دوره ۴ هفته‌ای، محققان مجدداً شرکت کنندگان را ارزیابی کردند تا ببینند آیا بهبودی در علائم آنها وجود دارد یا خیر.

استفاده از روغن کرچک به عنوان درمانی برای بیماری خشکی چشم در طول آزمایش یک ماهه امیدوارکننده بود.

در پایان دوره آزمایشی، شرکت کنندگان شاهد بهبود کلی در علائم خشکی چشم خود بودند.

برخی از مزایایی که شرکت کنندگان تجربه کردند شامل کاهش پوسته پوسته شدن در اطراف مژه‌ها و بهبود ضخیم شدن پلک بود.

مورد دوم به ویژه مهم است زیرا هر گونه کاهش در ضخیم شدن پلک منجر به بهبود سایر علائم مرتبط با آن نیز می‌شود.

شرکت‌کنندگان در کارآزمایی همچنین وقتی چهار هفته از درمان با روغن کرچک را به پایان رساندند، قرمزی زیادی روی پلک‌های خود نداشتند.