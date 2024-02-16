۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۰

راهپیمایی گسترده یمنی‌ها در حمایت از غزه و مقاومت+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، راهپیمایی گسترده در ۲۰ میدان در استانهای مختلف یمن از جمله صعده در حمایت از غزه برگزار شد.

راهپیمایی کنندگان در صعده در بیانیه ای بر تداوم فعالیت ها و راهپیمایی در حمایت از ملت فلسطین تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است: از ملتهای عربی و اسلامی و آزادگان دنیا می خواهیم که تحرک فوری برای توقف حمله رژیم صهیونیستی به رفح که با حمایت همه جانبه غرب و آمریکا رخ می دهد، به عمل آورند.

در بیانیه راهپیمایی کنندگان تاکید شده است: ما از مواضع کشورهایی که با مشارکت در جنگ علیه یمن ویاری دشمن صهیونیست مخالفت کردند، به ویژه کشورهای مشرف به دریای سرخ تمجید می کنیم. ما از کشورهای عربی و اسلامی و آزادگان دنیا می خواهیم که کالاهای آمریکایی و اسرائیلی و شرکت های حامی آنها را تحریم کنند.

راهپیمایی کنندگان همچنین عملیات های رزمندگان مقاومت فلسطین و لبنان و عراقی را ستودند و در ادامه حمایت قوی خود را از عملیات ارتش یمن علیه کشتی های اسرائیلی و آمریکایی و انگلیسی اعلام کردند.

