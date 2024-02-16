۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد؛

کاهش دما و بارش برف و باران در ۲۰ استان

سازمان هواشناسی کشور با اشاره به بارش برف و باران و وزش باد در ۲۰ استان و کاهش دید در جاده‌های کوهستانی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور اخطار سطح زرد با اشاره به ادامه فعالیت سامانه بارشی در کشور طی روزهای ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه اعلام کرد: بارش برف و باران و وزش باد روز شنبه در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، جنوب اردبیل، شمال و غرب کردستان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، غرب کرمانشاه، لرستان، شمال ایلام، شرق خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، شمال خراسان جنوبی، خراسان رضوی، شمال قزوین، شمال البرز و تهران پیش‌بینی شود.

سازمان هواشناسی در این راستا نسبت به احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر عمومی، مه آلودگی و کاهش دید در جاده‌های کوهستانی هشدار داده است.

بر اساس اعلام هواشناسی بارش برف و باران روز یک‌شنبه ۲۹ بهمن براستان‌های آذربایجان غربی، جنوب آذربایجان شرقی و اردبیل، زنجان، غرب کردستان و کرمانشاه، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شرق خراسان رضوی، شمال سیستان و بلوچستان و روز دوشنبه ۳۰ بهمن برای جنوب آذربایجان غربی، غرب کرمانشاه، لرستان، جنوب همدان و مرکزی، جنوب قم، شمال غرب اصفهان، شمال ایلام و خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی ضمن توصیه به آمادگی سازمان‌ها و نهادهای کمک رسان از جمله شهرداری‌ها و هلال احمر، از همه هموطنان درخواست کرد که از رفت و آمد و تردد غیر ضروری در سطح شهرها و مسافرت‌های بین استانی خودداری کرده و در صورت تردد نسبت به همراه داشتن لوازم گرمایشی و ایمنی در وسایل نقلیه اطمینان حاصل کنند.

سازمان هواشناسی همچنین با اشاره به وزش باد شدید و کاهش دما در استان‌های بوشهر، فارس، اصفهان، مرکزی قم، البرز، تهران، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان برای روز شنبه و استان‌های یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان برای روز یکشنبه نسبت به خیزش گردوخاک و کاهش دید، احتمال اختلال تردد در ناوگان جاده‌ای و هوایی در استان‌های واقع در مناطق مرکز و شرق و جنوب شرق کشور هشدار داد.

احتیاط و امتناع از رفت و آمد و ترددهای غیر ضروری در فضای آزاد، استحکام سازی سازه‌های موقتی همچون گلخانه‌ها، احتیاط و امتناع از تردد در مجاورت ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال، تنظیم و تعمیر وسایل گرمایشی در وسایل نقلیه و منازل برخی از توصیه‌های این سازمان به ساکنان استان‌های مذکور است.

