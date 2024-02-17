۲۰ درصد از دانشجویان شاهد و ایثارگر جزو نخبگان علوم پزشکی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابوالفضل باقری فرد در همایش تجلیل از برگزیدگان شاهد و ایثارگر اظهار داشت: افرادی که اکنون در حوزه‌های مدیریت فعالیت می‌کنند و یادگاران شهدا و ایثارگرانند و یا خودشان آن دوران را پشت سر گذاشته و درک کرده‌اند باعث افتخارند.

وی گفت: همه می دانند که پیشرفت های حوزه سلامت و پزشکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

باقری فرد با اشاره به کمبود پزشک در دوران قبل از انقلاب در کشور، یادآور شد: آن زمان، امکان درمان بسیاری از بیماری‌ها در کشور وجود نداشت و در وزارت بهداشت شورای عالی داشتیم که بیماران برای درمان با تایید این شورا به خارج از کشور می رفتند اما سالهاست این شورا منحل شده است.

وی افزود: چرا که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی دستاوردهای فراوانی در حوزه علوم پزشکی در کشور داشته‌ایم و دیگر نیاز به اعزام بیماران به خارج از کشور نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر در کشور ۷۰ دانشگاه و دانشکده پزشکی و ۴۰۰ رشته مقطع و ۱۵۰ رشته تخصصی و فوق تخصصی داریم، گفت: در حال حاضر افتخار ارزیابی منطقه‌ای برای کشور ما وجود دارد؛ بدین معنی که دانشکده‌های کشورهای اطراف از جمله ترکیه جهت تاییدیه توسط تیم ارزیاب ایرانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.



باقری‌فرد مهم‌ترین هدف آموزش را ایجاد انگیزه برشمرد و گفت: استادی که آموزش خود را به نحو احسن اجرا کند اما در کنار یادگیری به ایجاد انگیزه نپردازد، کار خود را به درستی انجام نداده است؛ امروزه نیازمند ایجاد انگیزه در افراد علی الخصوص دانشجویان و نخبگان هستیم تا مسیر تعالی را به درستی طی کنیم.



معاون آموزشی وزارت بهداشت بازدید نخبگان شاهد و ایثارگر از صنایع بزرگ و نظامی را موجب ایجاد انگیزه برشمرد و تصریح کرد: وقتی شاهد اقتدار کشور باشید قطعا انگیزه بیشتری خواهید داشت.