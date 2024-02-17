اعضای باند خانوادگی سرقت مغازه در بجنورد دستگیر شدند

سرهنگ محمد گل محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان بجنوردی مبنی بر سرقت اموال مغازه موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ و یگان امداد بجنورد قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران چهار نفر اعضای باند خانوادگی که به شکل حرفه‌ای اقدام به پرت کردن حواس فروشنده و سرقت اموال مغازه می‌کردند را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آن‌ها را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان به چهار فقره سرقت مشابه اعتراف نمودند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند از صاحبان مغازه خواست تا با نصب دوربین مداربسته و استفاده از نگهبان در فروشگاه‌های بزرگ از وقوع این قبیل سرقت‌ها جلوگیری کنند.