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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵

سرپرست فرماندهی انتظامی بجنورد:

اعضای باند خانوادگی سرقت مغازه در بجنورد دستگیر شدند

اعضای باند خانوادگی سرقت مغازه در بجنورد دستگیر شدند

بجنورد_ سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان بجنورد از دستگیری چهار نفر اعضای یک خانواده که اقدام به سرقت از مغازه‌ها می‌کردند، خبر داد.

سرهنگ محمد گل محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان بجنوردی مبنی بر سرقت اموال مغازه موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ و یگان امداد بجنورد قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران چهار نفر اعضای باند خانوادگی که به شکل حرفه‌ای اقدام به پرت کردن حواس فروشنده و سرقت اموال مغازه می‌کردند را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آن‌ها را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان به چهار فقره سرقت مشابه اعتراف نمودند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند از صاحبان مغازه خواست تا با نصب دوربین مداربسته و استفاده از نگهبان در فروشگاه‌های بزرگ از وقوع این قبیل سرقت‌ها جلوگیری کنند.

کد مطلب 6026429

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