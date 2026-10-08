میثم اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اطلاع متصدی یک فروشگاه زنجیره‌ای در شهر گلیا از سرقت اقلام موجود در این واحد صنفی، موضوع با هماهنگی حافظان امنیت و ضابطان قضایی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد یکی از متهمان از کارکنان سابق فروشگاه بوده که پس از اخراج، با همکاری یکی از کارکنان فعلی زمینه سرقت از محل را فراهم کرده است.

رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی ادامه داد: متهمان با استفاده از دسترسی فرد شاغل در فروشگاه، در ساعات پایانی شب دوربین‌های مداربسته را از مدار خارج کرده و سپس با ورود به محل، مقادیری از روغن‌های خوراکی موجود را از فروشگاه خارج می‌کردند.

اکبری تصریح کرد: این سرقت‌ها طی چند ماه ادامه داشت و متهمان پس از خارج کردن روغن‌های فروشگاه، اقلام سرقتی را در بازار روز یکی از شهرهای همجوار به فروش می‌رساندند.

وی بیان کرد: پس از شناسایی شیوه فعالیت متهمان، آنان تحت رصد قرار گرفتند و در جریان ارتکاب سرقت شبانه از فروشگاه، توسط نیروهای انتظامی و ضابطان قضایی شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی گفت: متهمان پس از دستگیری به ارتکاب سرقت اعتراف کردند و در بازرسی‌های انجام‌شده، مقدار قابل توجهی از روغن‌های خوراکی سرقت‌شده کشف و پس از طی مراحل قانونی تحویل شاکی شد.

اکبری با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در واحدهای صنفی، از صاحبان فروشگاه‌ها و مراکز تجاری خواست برای جلوگیری از وقوع سرقت، به صورت مستمر وضعیت دوربین‌های مداربسته و تجهیزات حفاظتی خود را بررسی کنند.

وی افزود: فعال بودن دوربین‌ها و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات نظارتی، به‌ویژه در ساعات تعطیلی واحدهای صنفی، می‌تواند در پیشگیری از سرقت و شناسایی سریع سارقان نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی همچنین توصیه کرد: صاحبان اصناف و کسب‌وکارها پیش از به‌کارگیری افراد، نسبت به بررسی سوابق و صلاحیت‌های لازم آنان اقدام کرده و نظارت کافی بر عملکرد کارکنان خود داشته باشند.