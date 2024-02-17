ناوگروه ۸۶ جایگاه ما را به عنوان یک قدرت بزرگ در جهان تثبیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «امیر دریادار شهرام ایرانی» امروز (شنبه ۲۸ بهمن ماه) در همایش ملی تبیین ابعاد و دستاوردهای ناوگروه ۸۶ نداجا که در مرکز همایش‌های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، گفت: امروز اگر بر قله‌های افتخار ایستاده‌ایم، مرهون تلاش‌های شهدا است و امیدوارم اقدامات بعدی ما نیز سبب خشنودی همه شهدا و خانواده‌های آن‌ها شود.

وی افزود: از تمامی عزیزانی که امروز در این همایش حضور یافتند تا بتوانیم فرمان فرماندهی معظم کل قوا را در راستای تبیین بیشتر ابعاد ناوگروه ۸۶ اجرایی کنیم، تقدیر و تشکر می‌کنم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش عنوان کرد: آنچه در ناوگروه ۸۶ صورت گرفت، سبب اقتدار در تمامی حوزه‌ها شد و این موضوع به تمامی جهانیان ارائه شد، روزی که دشمن تلاش می‌کند به کشور ضربه بزند اقدام ناوگروه ۸۶ به شدت به تلاش‌های آنها ضربه زد.

امیر دریادار ایرانی با تاکید بر اینکه نقطه عطف جمهوری اسلامی ایران اجرایی کردن اقدام ناوگروه ۸۶ بود، بیان کرد: در همان مقطعی که این ناوگروه در سواحل آمریکا و جهان پرچم ما را به اهتزاز در آورده بود، جایگاه ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ در جهان اسلام و منطقه به تثبیت رساند.

وی ادامه داد: پیش شرط توسعه دریامحور نگاه سیاست گذاران و برنامه ریزان به مقوله دریا است، استفاده پایدار از منابع اقیانوسی و دریایی سبب بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه اقتصاد دریامحور و توسعه آن برای کشور ما بسیار پراهمیت است، اظهار کرد: به معنای جامع کلمه، نگاه امروز ما به اقتصاد باید اقتصاد اقیانوسی باشد و باید برای رسیدن به آن تلاش کنیم و این امر مهم را باید هدف گذاری کنیم.

امیر ایرانی خاطرنشان کرد: اکثریت کشورها نگاهشان به اقتصاد اقیانوسی است، چرا که این امر سبب شکوفایی خواهد شد و کشورهای در حال توسعه می‌توانند از این امر در جهت شتاب دهنگی کشور استفاده کنند.

وی افزود: اقتصاد اقیانوسی موضوعی است که امروز گفتمان اقتصاد دریا را برای کشورها پر اهمیت کرده و در ۲۰ سال آینده همه موضوعات را پوشش خواهد داد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در مورد اهمیت دریا، گفت: ما نباید از سایر کشورها عقب بمانیم و لذا اگر آنها در حال توسعه هستند ما هم باید به رشد بسیار بالا برسیم.