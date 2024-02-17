به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی کاظمی، در کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با محوریت کودکان در موقعیت خیابان؛ الگو و فرایند حمایت که صبح شنبه در مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد، افزود: کودکان، آینده جامعه ما هستند. بی شک آسیب‌های اجتماعی آینده را مخدوش می‌کند و بحث کار کودکان خیابان نمودهای برجسته آسیب‌های اجتماعی است و در عین حال مقابله با این پدیده که حاصل مشکلات مختلف در جامعه است نشان دهنده عزم جدی است؛ برای اینکه کودکان در وضعیت خوب قرار گیرند.

وی ادامه داد: بدفهمی‌ها در این زمینه زیاد است و سال ۱۳۷۹ موضوع کودکان خیابان در اسناد بین المللی مطرح شد و از همان موقع بدفهمی‌هایی در این خصوص بود که در اقدامات کودکان خیابان سایه انداخت. گفته شد که باید کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در مراکز نگهداری شوند. این پیشنهاد سازمان‌های بین المللی در اسناد بین المللی بود یا مطرح شد کودکان در اثر فقر وارد خیابان می‌شوند. قریب ۲۰ سال طول کشید تا اینکه مطالعات جدید نشان داد، این چنین نیست. مطالعات نشان داد برخی از این کودکان صبح سر کار می آیند و شب به منزل برمی‌گردند.

کاظمی گفت: برخی کودکان روحیات متفاوت دارند. برخی قهرمان‌اند و تلاش می‌کنند رزق و روزی برای خود ببرند و برخی حس عدالت دارند و فهم اجتماعی خوب دارند و یک گروهی از آنها می‌توانند خوب و بد باشند و یکسری هم مورد سو استفاده و برده کشی قرار می‌گیرند.

وی افزود: طبق آمارها در سال گذشته ۳۰ هزار کودک خیابانی در تهران داریم و اگر زمستان شود ۲۰ هزار نفر از آنها داخل متروها می‌روند. سرشماری که انجام شد ۱۸۷۰ کودک سر چهارراه‌ها هستند که ۳۸۰ نفر از آنها ساماندهی شدند و ۸۵ درصد آنها غیرایرانی یعنی پاکستانی و افغانستانی هستند و کودکان ایرانی کمتر داخل خیابان هستند؛ لذا اقدامات خوبی برای ساماندهی این کودکان انجام شده است‌.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در پایان گفت: چهار ون تهیه شده است و به صورت آزمایشی کارهایشان را از دی ماه شروع کردند. چند مدل برای ساماندهی این کودکان وجود دارد که یک مدل، مدل سرکوب برای کودکان است و ضربتی است و به بچه‌ها به عنوان شیء نگاه می‌کنند و این نگاه، مردود و خوب نیست. نگاه دوم حمایت محدود از کودکان دارد و این‌که مقداری پول بدهیم و آنها را مدرسه بفرستیم و…، این نگاه موقتی است. مدل سوم حمایت همه جانبه است و باید حقوق کودک را در نظر بگیریم البته ما باید سلامت خانواده‌اش را در نظر بگیریم و عواملی که باعث خیابان گردی آنها شده است را در نظر بگیریم. اکنون این نگاه در ای ین نامه حمایت از اطفال منعکس شده است و آئین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان اصلاحات انجام شد و تعریف کودک خیابانی آ مد و این ۴ ون بر اساس آن فرایندها فعالیتشان را شروع کردند و الان تعدادشان بیشتر شده است. قرار شده هر منطقه شهرداری یک ون داشته باشد.