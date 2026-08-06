ملی پوشان کشتی آزاد جوانان به خط شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می باید قبل از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۹ مردادماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: آرمان الهی (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: علی اصغر تات (هرمزگان)

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند (لرستان)

۷۹ کیلوگرم: سبحان اسمی (تهران)

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور (تهران)

۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: توحید نوری (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد (تهران)

سرمربی: احسان امینی

مربیان: بهنام احسان پور – سعید ابراهیمی – علیرضا کریمی – مهدی یگانه جعفری – امین طاهری

بدنساز: حمیدرضا سلمانلو

سرپرست: علی معینی پور – سعید قهروی