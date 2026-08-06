امام جمعه لاهیجان: خون‌ خواهی شهیدان امنیت قابل اغماض نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی شامگاه پنجشنبه در اولین یاردواره شهید مجید کاظم پور با بیان اینکه از منظر قرآن کریم یکی از شدیدترین گناهان به شهادت رساندن اولیای الهی است، گفت: کسانی که انبیاء و آنهایی که در راه انبیاء هستند را می‌کشند، این بدترین گناه از منظر قرآن است که خدا اینها را لعنت می کند و این ها را هم در دنیا و هم در آخرت به سزای اعمالشان می‌رساند.

وی افزود: این خون خواهی از منظر قرآن کریم قابل اغماض و قابل کوتاه آمدن نیست و نباید در خونخواهی شهیدانی مثل شهدای نیروی انتظامی، سپاه، نیرو های مسلح و عزیزان امنیت ملی سستی کرد، چون خون و وظیفه این ها گسترده تر است.

امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه در مجازات قاتلان شهدان امنیت اصلا نباید سستی کرد، گفت: کسی که برای ایجاد امنیت و آرامش من و شما جان خودش را میدهد، اون شرور، رذل و خبیثی که او را به شهادت می‌رساند، فقط یک نفر را نمی‌کشد، اون آرامش و امنیت را کشته است.

وی با انتقاد از کسانی که مدام پویش نه به اعدام برای قاتلان ماموران امنیت راه می‌اندازند، گفت: کسی که شهید امنیت را به راحتی به شهادت می رساند و جرات می کند سلاح بکشد، نباید در مقابل مجازاتش کوتاه آمد.

سلیمانی ادامه داد: به این هشتگ های مجازی نباید توجه کرد. مادری که صبح با خیال راحت بچه را به مدرسه می فرستد، بازاری که با خیالت راحت کرکره مغازه را بالا می‌دهد، باید بداند این قتل، یک دعوای عادی نیست. نباید اشرار در نظام مقدس جمهوری اسلامی جرات کنند که برای مدافعان امنیت، هفت تیر یا چاقو بکشند.

وی با بیان اینکه پرونده شهادت شهید مجید کاظم پور نباید یکسال طول می‌کشید، گفت: امروز مردم این مطالبه را دارند که پرونده باید در اسرع وقت رسیدگی شود، چون مجید کاظم پور یک شخص نبود بلکه جایگاه و خون او خیلی گسترده تر از این حرف هاست.

امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه سند شرافت، سند زنده بودن و سند ایستادگی و تکاپوی این نظام مقدس جمهوری اسلامی است افزود: دین ما می‌گوید شهید چون با صلابت می ایستد، خونخواهی او نیز باید با صلابت انجام شود.

وی در پایان به مقاومت تاریخی جمهوری اسلامی در حفظ تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: با دشمن فقط باید با عزت و اقتدار رو به رو شد. امروز تنگه هرمز تبدیل به یک اهرم قدرت جمهوری اسلامی شده است. هرچقدر بمباران کردند ما کوتاه نیامدیم و بلافاصله جواب کوبنده و باصلابت دادیم. جمهوری اسلامی امروز بعنوان یک ابرقدرت در جهان جلوه کرده است.