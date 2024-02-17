افزایش جذابیت سرمایه گذاری صنایع در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) جعفر محمدنژاد گفت: اگر صنایع در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر سرمایه‌گذاری یا اقدامات مثبت انجام دهند، از محدودیت قطعی تابستان معاف خواهند شد و در اولویت تأمین برق صنایع قرار می‌گیرد.

محمدنژاد در همین رابطه افزود: بر اساس تکلیفی که ماده ۱۶ قانون جهش تولید برای صنایع ایجاد می‌کند، صنایع باید یک درصد از مصرف سالیانه را تا ۵ سال از طریق انرژی‌های تجدید پذیر تأمین کنند و در صورت عمل به این قانون علاوه بر جبران بخشی از برق مورد نیاز همچنین در محدودیت‌های برقی صنایع در تابستان در اولویت تأمین برق قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه اظهار داشت: به تازگی شرکت توانیر ابلاغیه‌ای از طریق شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای صادر کرده است که شهرک‌های صنعتی را قادر می‌سازد ۳۵ درصد از مصرف نیاز برق خود را از طریق نیروگاه تجدید پذیر تأمین کنند تا از محدودیت تأمین برق تابستان خارج شوند.

سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدید پذیر پیرامون جذابیت سرمایه گذاری صنایع در حوزه انرژی‌های نو توضیح داد: طبق بررسی‌ها عدم النفع ناشی از قطعی برق صنایع در تابستان به قدری زیاد است که احداث نیروگاه تجدید پذیر توجیه برای صنایع مختلف کاملاً توجیه اقتصادی دارد و علاوه بر این نکته مهم اگر بخشی از تأمین برق صنایع از طریق انرژی تجدید پذیر انجام شود، وزارت نیرو متعهد می‌شود تا این صنایع را از خاموشی معاف کند چراکه نیروگاه تلقی می‌شوند.

محمدنژاد با اشاره به مرحله‌ای گذار در کشور و لزوم فرهنگ سازی پیرامون اهمیت انرژی‌های تجدید پذیر، تشریح کرد: همچنان بسیاری از متولیان کلان انرژی بر این باور هستند که کشور نیاز به مصرف نفت، گاز و دیگر انرژی‌های فسیلی دارد و این در حالی است که نه تنها این منابع به اندازه کافی وجود ندارد بلکه ظرفیت‌های طبیعی کشور نیز بیش از این اجازه افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی را نمی‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر قابل توجه ورود صنایع خرد به حوزه انرژی‌های تجدید پذیر در رفع ناترازی برق تصریح کرد: در کشور بیش از ۸۶۰ ناحیه و شهرک صنعتی وجود دارد که بیش از ۵۰ هزار کارگاه و تولیدکننده در آن فعالیت دارند و در این مراکز تولیدی سقف آزاد و پارکینگ وجود دارد که در آن فضای مناسبی برای نصب پنل خورشیدی فراهم است.

سخنگوی ساتبا در همین رابطه اضافه کرد: در این فضاها اگر ۲۰ کیلووات نیروگاه احداث شود که خللی هم در فعالیت کارگاه ایجاد نمی‌کند، ظرفیتی بالغ بر هزار مگاوات برق تولید خواهد شد.