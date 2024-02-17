به گزارش خبرنگار مهر، روحالله دهقانی فیروزآبادی ظهر شنبه در سفر خود به زنجان در دیدار آیتالله علی خاتمی، نماینده ولیفقیه در استان زنجان گفت: زنجان در حوزههای مختلف صنعتی و کشاورزی فرصتهای قابل توجهی برای توسعه و پیشرفت دانش بنیانها دارد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور افزود: زنجان افراد باهوش و مستعدی را در خود پرورش داده و فرصتهای بسیاری در سرمایهگذاری دارد.
دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه خاک خوب، اصالت و غذای پاک، انسان پاک تربیت میکند، ادامه داد: زنجان ظرفیت و ثروتهای خوبی در کشاورزی و صنعت دارد.
وی با بیان اینکه طبق سازوکار تعریف شده مسایل شرکت های دانش بنیان از جمله مجوزهای مورد نیاز و تامین منابع در فرصت زمانی کوتاهی حل و فصل می شود، افزود: واحدهای دانش بنیان استان زنجان در زمینه تولید محصولات فناورانه حرکت های خوبی کرده اند و امیدواریم در آینده شاهد درخشش و رشد و توسعه بیشتر این واحدها باشیم.
فاز دوم مرکز نوآوری هاب صادرات محصولات کشاورزی شمالغرب افتتاح شد
به گزارش خبرنگار مهر، فاز دوم مرکز نوآوری هاب صادرات محصولات کشاورزی شمالغرب افتتاح شد روز شنبه با حضور روحالله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور افتتاح شد.
اولین مرکز نوآوری تخصصی هاب صادراتی و کشاورزی شمالغرب بر فرآیند فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات از نحوه برداشت تا انبارمانی، بسته بندی و صادرات، بازاررسانی متمرکز است. این مرکز میتواند در عرصه زنجیره غذایی نقش، بسزایی داشته باشد و با برگزاری رویدادهای تخصصی به استارتآپها به صورت فیزیکی و عملی کمک کند تا به شرکتهای دانشبنیان تبدیل شوند.
رییس مرکز نوآوری های صادراتی محصولات کشاورزی شمالغرب کشور امروز در آیین بهره برداری از این طرح با بیان اینکه ۱۳ واحد فناوری حوزه کشاورزی در این مرکز مستقر است، اظهار کرد: این مرکز در نقش شتاب دهنده برای واحدهای فناور در حوزه کشاورزی است.
مهدی شجاعی تلاش و دغدغه این مجموعه را افزایش تولید محصولات صادراتی در بخش کشاورزی دانست و گفت: برای راه اندازی مرکز نوآوری های صادراتی محصولات کشاورزی زنجان بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
همچنین ترانسفورماتور کوره قوس الکتریک به عنوان محصول جدید شرکت ایران تراسفو که برای اولین بار در کشور تولید شده است، روز شنبه با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور رونمایی شد.
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