دونده هندی: از حضور در ایران چیزهای زیادی مثل حجاب را یاد گرفتم

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن آسیا روزهای ۲۸ تا ۳۰ بهمن با حضور ۴۰۰ ورزشکار از ۲۶ کشور در سالن آفتاب انقلاب تهران برگزار می‌شود.

«باینس هار میلان» دونده هندی در ماده ۱۵۰۰ متر که موفق شد مدال طلای این مسابقات را به دست بیاورد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اولین تجربه من حضور در ایران است که این تجربه هم برای من بسیار موفقیت آمیز بود.

وی افزود: کیفیت مسابقات خوب بود اما در ماده ما دستگاه فتوفینیش خراب شد و رقابت ما با ۲۰ دقیقه تأخیر برگزار شد که این مساله روی عملکردم تأثیر منفی گذاشت. بدن ورزشکاران سرد شد. البته از این موضوع ناراحت نیستم چون موفق شدم به نتیجه مطلوبم که کسب مدال طلا بود برسم.

این دوند هندی در ادامه گفت: مسابقات خوبی بود چون هدفم حضور در المپیک است در این رویداد این فرصت را داشتم که خودم را محک بزنم.

وی در پایان در مورد حضور در ایران گفت: همانطور که گفتم برای اولین بار است که به ایران آمدم. میزبانی خوبی را شاهد هستیم. من با حضور در ایران چیزهایی مانند حجاب را یاد گرفتم.