به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا امروز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه، با حضور دهلان الحمد رییس، شوگو ماران دبیرکل و والسون کودی کوتا مسوول کمیته فنی کنفدراسیون آسیا، اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، سفیر کشور عربستان، مهدی مبینی سرپرست فدراسیون و دیگر مسئولان فدراسیون دوومیدانی در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار شد.

یازدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا به مدت سه روز به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. طبق اعلام فدراسیون ۴۰۰ ورزشکار از ۲۶ کشور در این دوره از مسابقات حضور دارند و ایران با داشتن ۷۶ ورزشکار بزرگترین کاوران را به خود اختصاص داده است.

این مسابقات صبح امروز با رقابت بخش بانوان آغاز شد و شرکت‌کننده‌ها در مواد ۶۰ متر مانع، ۴۰۰ متر مقدماتی، ۱۵۰۰ متر، پرش طول، پرتاب وزنه مسابقه دادند که با کسب یک مدال برنز برای ایران همراه بود.

الهام هاشمی در ماده پرتاب وزنه موفق شد با ثبت رکورد ۱۴.۲۷ ثانیه در جایگاه سوم قرار بگیرد و اولین مدال تیم ایران را در این دوره مسابقات برای تیم ملی ایران کسب کند.