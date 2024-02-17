صابری هم به مدال برنز بسنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا از امروز (شنبه، ۲۸ بهمن) به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شد.



در نوبت عصر رقابت بخش مردان آغاز شد و شرکت‌کننده‌ها در مواد ۶۰ متر مانع، ۴۰۰ متر مقدماتی، ۱۵۰۰ متر، پرش طول، پرتاب وزنه مسابقه دادند.

در جریان برگزاری این رویداد در ماده پرتاب وزنه مهدی صابری موفق شد به مدال برنز این رقابت‌ها ست پیدا کند.

یازدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن آسیا روزهای ۲۸ تا ۳۰ بهمن با حضور ۴۰۰ ورزشکار از ۲۶ کشور در سالن آفتاب انقلاب تهران برگزار می‌شود.