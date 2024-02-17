به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قاسم پور رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: روز ۲۶ بهمن خبری منبی بر درگیری تعدادی اراذل و اوباش در محله مسعودیه تهران و تخریب اموال شهروندان دریافت شد و بررسی‌های اولیه نشان از این داشت، این افراد با استفاده از سلاح سرد با تخریب خودروها اقدام به قدرت نمایی و بر هم زدن آرامش شهروندان می‌کردند.

وی با بیان اینکه این افراد با برهم زدن نظم عمومی باعث ایجاد رعب و وحشت شهروندان شدند، افزود: تیم عملیات کلانتری ۱۵۷ مسعودیه سریعاً به محل اعزام و دو نفر از متهمان را که از اراذل و اوباش سابقه دار بوده و قصد حمله به مأمورین با سلاح سرد را داشتند در محل زمینگیر و دستگیر کردند و با تحقیقات محلی و گشت زنی‌های هدفمند سه نفر دیگر از عاملان اصلی ایجاد رعب و وحشت که حالت عادی نداشتند، سوار بر موتورسیکلت باکسر مشاهده و پس از توقف موتورسیکلت موفق به دستگیری هر سه نفر شدند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: از متهمان ۴ قبضه سلاح سرد و یک دستگاه تلفن سرقتی کشف و پرونده دارای ۳ شاکی می‌باشد همچنین ۵ نفر متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود و اخلال در نظم و امنیت شهروندان و تخریب خودروها اعتراف کردند.

وی با اشاره به اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم امنیت به جد برخورد می‌شود، خاطر نشان کرد: متهمان با حکم قضائی همگی روانه زندان شدند و دستگیری سایر مرتبطان به پرونده و کشف جزئیات پرونده در دستور کار قرار دارد.