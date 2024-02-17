لزوم مشارکت پزشکان جهادی در برنامه غربالگری زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که با حضور مریم اردبیلی مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران، محمدجواد حیدری‎پور مدیرکل امور خیرین و مؤسسات خیریه سلامت وزارت بهداشت و جمعی از معاونان و مدیران هر دو نهاد برگزار شد، راه‌های هم افزایی و استفاده از ظرفیت‌های دو مجموعه با یکدیگر بررسی شد.

مریم اردبیلی در این نشست اظهار کرد: حوزه زنان شهرداری تهران که تقریباً از دهه ۸۰ ایجاد شده، از بزرگترین و تخصصی‌ترین حوزه‌ها در کشور به حساب می‌آید و به دلیل جمعیت، ابعاد شهر تهران و خدمات متنوع شهرداری، یک دسترسی شامل و مناسبی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵ میلیون نفر جامعه هدف زنان و دختران در شهرداری ایجاد شده است؛ افزود: سه معاونت و ستاد ذیل حوزه زنان و خانواده شهرداری تهران مشغول به فعالیت هستند که زیرساخت‌‏های متعددی اعم از مراکز توانمندسازی کوثر، شهردخت‌ها، شهربانوها و … را برای ارائه خدمات به بانوان در برمی‌گیرد.

مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین گفت: موضوع زنان سرپرست خانوار یک بحث جدی است که از سالیان گذشته در دستور کار قرار گرفته و فراز و فرودهای بسیاری داشته است. اکنون در سامانه شهرداری تهران مشخصات ۱۶ هزار و ۵۰۰ زن نیازمند به حمایت، ثبت شده است که علاوه بر خودشان اطلاعات ۱۱ هزار و ۹۰۰ فرزند ایتام آن‌ها نیز در این سامانه به ثبت رسیده است.

اردبیلی همچنین با تاکید بر اینکه محوریت حمایت زنان سرپرست خانوار در شهرداری کارآفرینی است، اظهار کرد: ۹۵ مرکز توانمندسازی کوثر در تهران زیر نظر شهرداری وجود دارد که این تعداد، کارگاه‌های توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغال را برای زنان سرپرست خانوار فراهم کرده است.

مشاور شهردار تهران در امور زنان و خانواده با اشاره به موضوع غربالگری سلامت بانوان هم گفت: در تابستان امسال اداره کل امور زنان و خانواده شهرداری تهران با مشارکت شرکت شهر سالم برای هزار و ۳۰۰ نفر از بانوان شاغل در مراکز توانمندسازی کوثر، چکاپ کامل سلامت انجام داد.

وی فعالیت و مشارکت پزشکان جهادی را از اولویت‌های این همکاری دانست و تصریح کرد: همکاری با مجموعه‌های جهادی با توجه به انگیزه جدی شأن برای گروه هدف جهت غربالگری سلامت از جمله برنامه‌هایمان در این راستا خواهد بود.

محمدجواد حیدری‌پور مدیرکل امور خیرین و مؤسسات خیریه سلامت وزارت بهداشت هم اظهار کرد: حدود ۳ هزار مؤسسه خیریه و سمن در حوزه سلامت در کل کشور فعالیت می‌کنند که کارهایی از قبیل نظارت، پایش و رتبه بندی‌ها در این اداره کل تعریف می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار خیر و نیکوکار حقیقی در کل کشور با مجموعه این اداره کل همکاری می‌کنند، افزود: بنگاه‌های اقتصادی در طول ۲ سال اخیر بسیار پررنگ شدند و رشد بسیار خوبی داشتند، همانطور که بیشتر کشورهای پیشرفته نیز در بنگاه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند در کشور ما نیز توجه بیشتری به این مقوله شده است زیرا این بنگاه‌ها از آورده اجتماعی خوبی برخوردار هستند.

حیدری‏‌پور با بیان اینکه تقریباً ۳۰ درصد مجموعه‌های سلامت کشور از حوزه وقف هستند تصریح کرد: همچنین حدود ۲۰۰ گروه جهادی در وزارتخانه در حال فعالیت بوده که همه افراد این گروه‌ها، پزشکان دارای فوق تخصص هستند.

وی ادامه داد: شهرداری، وزارت بهداشت و از آن طرف معاونت حقوقی، سه حوزه متفاوت هستند که همپوشانی را برای کمک به جامعه در بخش‌های پزشکی، سلامت، مهندسی و حقوق را در بر می‌گیرند.

وی با بیان اینکه حوزه عملکردی شهرداری بسیار وسیع است افزود: شهرداری در تمام حوزه‌ها فعالیت می‌کند و همیشه در پیشبرد کمک به حوزه‌ها مؤثر بوده است. همیشه اعتقاد داشتم که چنانچه شهرداری‌ها در کشور حرکت کنند شاید خیلی از مشکلات حل شود. شهرداری تهران نیز فعالیت‌های خیلی خوبی در این مدت داشته است.

گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد تا با تشکیل یک کارگروه مشترک، زمینه‌های همکاری مشترک بررسی شده و تفاهم‎نامه‌ای برای این همکاری، بین هر دو نهاد منعقد شود.