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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۵

فرمانده انتظامی لامرد اعلام کرد؛

توقیف ۵ خودرو شوتی حامل کالای قاچاق ۲۷ میلیاردی در لامرد

توقیف ۵ خودرو شوتی حامل کالای قاچاق ۲۷ میلیاردی در لامرد

لامرد-فرمانده انتظامی لامرد از توقیف ۵ دستگاه خودرو شوتی و کشف ۲۷ میلیارد ریال کالای قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن لشکری گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته مأموران انتظامی لامرد حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی و مقابله با قاچاق کالا، به ۵ دستگاه خودرو وانت حامل کالا مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها انواع کالای قاچاق شامل ترموستات و فن کولر، لوازم خانگی، کولرگازی، تلویزیون، باطری خودرو و.. کشف شد.

سرهنگ محسن لشکری با اشاره به اینکه برابر اظهار نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۲۷ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص ۵ نفر راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 6026825

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