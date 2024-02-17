«ماهی کوچولو» ۲۰۲ میلیون تومان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی؛ در مجموعه تئاتر شهر، نمایش «سیاه خال» به کارگردانی محسن اردشیر که از ۲۵ بهمن در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ مخاطب و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است، با مجموع ۳ اجرا و میزبانی از ۷۷۲ مخاطب (با احتساب بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) توانست به فروشی معادل ۱۱۲ میلیون و ۸۹۶ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «روزی روزگاری سمنگان» به کارگردانی محمودرضا رحیمی که اجرای خود را از ۲۵ بهمن در تالار چهارسو ساعت ۱۸ با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۳ اجرا و میزبانی از ۱۳۶ مخاطب توانست به فروشی معادل ۱۳ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «نوزده، نود و نه» به کارگردانی ایوب آقاخانی که اجرای خود را از ۱۹ بهمن در تالار چهارسو ساعت ۲۰ با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۸ اجرا و میزبانی از ۸۵۰ مخاطب توانست به فروشی معادل ۸۷ میلیون ۵۸۴ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «دویست و هشتادمین شب سال» به کارگردانی مرجان پورغلامحسین که از ۱۹ بهمن در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۲۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است،‌ با مجموع ۸ اجرا و میزبانی از ۲۵۸ مخاطب به فروشی معادل ۱۸ میلیون ۹۶۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «شکافتن کام ماهی» به کارگردانی سمن قناد که از ۱۸ بهمن در کارگاه نمایش با ظرفیت صندلی۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزارتومان روی صحنه رفته است، تا روز جمعه ۲۷ بهمن با ۹ اجرا میزبان ۲۲۹ مخاطب به فروشی معادل ۱۷ میلیون ۹۴۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «عددهای نشده» به کارگردانی حسین کشفی‌اصل نیز که اجرای خود را از ۱۷ بهمن در تالار قشقایی ساعت ۱۸ با ظرفیت۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۵۰ هزار تومان آغاز کرده است، با ۱۰ اجرا و میزبانی ۴۴۷ مخاطب به فروشی معادل ۴۸ میلیون ۴۵۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «مَثلث» به کارگردانی قیس یساقی نیز که اجرای خود را از ۲۲ بهمن در تالار قشقایی ساعت ۲۰ با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان آغاز کرده است، با ۶ اجرا و میزبانی ۳۸۷ مخاطب به فروشی معادل ۳۷ میلیون ۲۳۲ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش محیطی «خبرنگار بی‌خبر» به کارگردانی محمد هادی عطایی نیز که از ۱۹ بهمن با قیمت ۶۰ هزار تومان در کافه تریای تالار چهارسو کار خود را آغاز کرده است تا روز جمعه ۲۷ بهمن با ۷۸ مخاطب به فروشی معادل ۴ میلیون ۶۸۰ هزار تومان دست پیدا کند.

همچنین نمایش محیطی «من نوید نیستم» به کارگردانی سید علی خوشرو در دور جدید اجراهای خود که از ۱۹ بهمن با قیمت ۵۰ هزار تومان در کافه تریای سالن قشقایی کار خود را آغاز کرده است با ۸ اجرا و میزبانی از ۱۰۲ مخاطب به فروشی معادل ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دست پیدا کند.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «تخت و خنجر» به کارگردانی محمدعلی نجف‌پور که روز جمعه چهارمین اجرای خود را پشت سر گذاشت در مجموع میزبان ۳۸۰ تماشاگر بوده است. این نمایش مبلغ ۱۱ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان طی ۴ روز فروخته است.

نمایش «اپرت نیرنگ اورنگ» به کارگردانی مرتضی برزگرزادگان نیز روز جمعه ۲۷ بهمن به کار خود در تماشاخانه سنگلج پایان داد. این نمایش طی ۲۵ اجرایی که روی صحنه داشت، میزبان ۱۹۶۶ تماشاگر بود و رقم فروش به مبلغ ۷۶ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان را ثبت کرد.

در تالار هنر، نمایش «کتابخورها» به کارگردانی اسماعیل رحیمی سروش روز ۲۷ بهمن، سومین اجرای خود را انجام داد. این نمایش با ۳ اجرا میزبان ۲۶۸ تماشاگر بود و فروش آن به مبلغ ۲۰ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۳۷۰ تومان ثبت شد.

نمایش «ماهی کوچولو» به کارگردانی حجت هاشمی نیز که آخرین اجرای خود در تالار هنر را روز جمعه ۲۷ بهمن به صحنه برد، طی ۲۵ اجرا میزبان ۲۵۵۸ تماشاگر بود و با فروش ۲۰۲ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۵۵ تومان به اجرای خو خاتمه داد.

*یاسر ممی زاده