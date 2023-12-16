آمار فروش آثار تئاتر شهر تا ۲۴ آذر/ ۲ نمایش ۷۰۰ میلیون تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مجموعه تئاتر شهر، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌ تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه، کارگاه نمایش و کافه‌تریای اصلی و چهارسوی مجموعه تئاتر شهر تا پایان روز جمعه ۲۴ آذر ۱۴۰۲ اعلام شد.

نمایش «فردریک» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی که از روز ۷ آذر در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۰۰ و ۱۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است، با مجموع ۱۶ اجرا و میزبانی از ۴ هزار و ۹۷۹ مخاطب (با احتساب بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) توانست به فروش ۷۴۳ میلیون و ۳۱۶ هزار تومانی دست پیدا کند.

نمایش «این دنیا یه کنسرت به من بدهکاره» به کارگردانی سهند خیرآبادی که اجرای خود را از ۹ آبان در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۸۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۳۸ اجرا و جلب ۴ هزار و ۸۶۴ تماشاگر، توانست به فروش معادل ۷۷۷ میلیون و ۴۹۲ هزار تومانی دست پیدا کند و به اجرای خود پایان دهد.

نمایش «وداد شکافه‌زن» به کارگردانی علیرضا دهقانی نیز که اجرای خود را از روز ۸ آذر در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان آغاز کرده است، با ۱۵ اجرا توانست ۶۲۳ تماشاگر را به سالن اجرا جلب کند و با فروش ۴۹ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان به اجرای خود پایان دهد.

نمایش «دور» به کارگردانی وحید نفر نیز که اجرای خود را از روز ۷ آذر در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان آغاز کرده است، با ۱۶ اجرا توانست ۱ هزار و ۲۲۱ تماشاگر را به سالن اجرا جلب کند و به فروشی معادل ۱۲۰ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «شنگرف» به کارگردانی علی یداللهی نیز که از روز یکشنبه ۱۲ آذر در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۲۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است،‌ با مجموع ۱۲ اجرا، توانست ۳۵۵ تماشاگر جلب کند و به فروش معادل ۲۸ میلیون و ۱۰۴ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «وِرا نام تهمینه سهراب کرد» به کارگردانی حسین تفنگدار که از روز سه‌شنبه ۷ آذر در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است،‌ با مجموع ۱۶ اجرا، توانست ۶۸۴ تماشاگر جلب کند و به فروش معادل ۶۲ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «سالومه» به کارگردانی بابک پرهام نیز که از روز ۷ آذر در کارگاه نمایش با ظرفیت صندلی ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۸۰ هزارتومان روی صحنه رفته بود، روز سه شنبه ۲۱ آذرماه، با ۱۳ اجرا توانست ۳۳۳ تماشاگر را به سالن بکشاند و با فروش ۲۰ میلیون و ۳۶۸ هزار تومانی با کارگاه نمایش خداحافظی کند.

نمایش «یک ملاقات ساده» به کارگردانی جواد تولمی نیز که از روز ۲۱ آبان‌ در کافه‌تریای اصلی با قیمت بلیت ۵۰ هزارتومان روی صحنه رفته بود، روز جمعه ۲۴ آذرماه با ۲۸ اجرا، جذب ۵۷۹ تماشاگر و فروش ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «من نوید نیستم!» به کارگردانی سیدعلی خوشرو نیز که از روز ۲۶ آبان‌ در کافه‌تریای چهارسو با قیمت بلیت ۵۰ هزارتومان روی صحنه رفته است، با ۲۳ اجرا توانست ۶۳۰ تماشاگر جذب کند و به فروش ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان دست پیدا کند.