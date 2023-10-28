«پدر» در فروش بلیت موفق است/ پایان ۲ اجرای نمایشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌ تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه، کارگاه نمایش و کافه تریای اصلی مجموعه تئاتر شهر تا پایان روز جمعه ۵ آبان‌ ۱۴۰۲ اعلام شد.

نمایش «پدر» به کارگردانی آروند دشت‌آرای که از روز ۱۷ مهر در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۰۰ و ۱۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده با مجموع ۱۷ اجرا و میزبانی از ۸ هزار و ۱۴۰ مخاطب (با احتساب بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) ۱ میلیارد و ۳۰۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «ملاقات بانوی سالخورده» به کارگردانی میترا علوی‌طلب نیز که اجرای خود را از ۱۹ مهر در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۲۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۱۴ اجرا و جلب ۱ هزار و ۱۳۵ تماشاگر، توانست به فروش معادل ۹۹ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان دست پیدا کند و به اجرای خود خاتمه دهد.

نمایش «تله وزیون» به کارگردانی الهه پورجمشید نیز که اجرای خود را از روز ۲۱ مهر در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۲۰ هزار تومان آغاز کرد، با ۱۲ اجرا توانست ۹۱۸ تماشاگر را به سالن جلب کند و به فروشی معادل ۷۵ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «مناظره وایادولید» به کارگردانی هوشمند هنرکار نیز که اجرای خود را از روز ۲۵ مهر در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۲۰ هزار تومان آغاز کرده، با ۸ اجرا توانسته ۲۱۴ تماشاگر را به سالن جلب کند و به فروشی معادل ۱۲ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان برسد.

نمایش «حقایقی درباره سگها و گربه‌ها» به کارگردانی محمدهادی عطایی از روز پنجشنبه ۲۰ مهر در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۱۰ هزار تومان به صحنه رفته، با مجموع ۱۳ اجرا، توانست ۵۸۷ تماشاگر را به سالن بکشاند و به فروشی معادل ۴۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان برسد.

همچنین نمایش «شبیه‌خون» به کارگردانی محمد حاتمی که از روز یکشنبه ۲۳ مهر در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۲۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است،‌ با مجموع ۱۰ اجرا، توانست ۳۶۸ تماشاگر جلب کند و به فروشی معادل ۲۰ میلیون و ۲۶۸ هزار تومان دست پیدا کند و به اجرای خود پایان دهد.

نمایش «استرالیا» به کارگردانی مشترک حسنا قبادی و افسانه محمدی نیز که از روز ۲۷ مهرماه در کارگاه نمایش با ظرفیت صندلی ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۸۰ هزارتومان روی صحنه رفته، با ۷ اجرا و جذب ۱۷۰ تماشاگر توانسته به فروش ۹ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان دست پیدا کند و به اجرای خود ادامه دهد.

نمایش محیطی «مهم نیست» به کارگردانی ایمان ایران‌منش که از روز یکشنبه ۲۳ مهرماه در کافه‌تریای سالن اصلی با قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان به صحنه رفته،‌ تا روز ۵ آبان‌ماه و ۹ اجرا،‌ توانست ۱۵۶ تماشاگر را به مجموعه جلب کند و به فروش ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم دست پیدا کند.