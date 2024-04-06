به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۱۷ فروردین ١۴٠٣ اعلام شد.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «مجلس بلبشو جور کردن» به کارگردانی فرشید قلی‌پور که از ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۲به صحنه رفته است؛ روز جمعه ۱۷ فروردین‌ ۱۴۰۳، چهاردهمین اجرای خود را پشت‌سر گذاشت و در مجموع، میزبان ۱ هزار و ۲۲ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب بلیت‌های تمام‌بها، نیم‌بها، مهمان و تخفیف‌دار با بلیت ۸۰ هزار تومانی و ظرفیت سالن۲۳۶ نفری، مبلغ ۳۹ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان فروخته است.

همچنین نمایش«هوش پشه‌ای» به کارگردانی سامان کرمی و با صدای هوتن شکیبا که از ۳ اسفند ۱۴۰۲ در تالار هنر با ظرفیت ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است؛ با ۲۴ اجرا و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، توانسته ۱ هزار و ۵۷۶ تماشاگر را جلب کند و به فروش ۱۲۹ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان دست پیدا کند.

مجموعه تئاتر شهر، از ابتدای سال تا تاریخ ۱۷ فروردین‌ هیچ اجرایی نداشته است.