  1. هنر
  2. تئاتر
۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۵۷

آمار فروش تالار هنر و سنگلج اعلام شد؛

«هوش پشه‌ای» هوتن شکیبا بیش از ۱۰۰ میلیون فروخت

«هوش پشه‌ای» هوتن شکیبا بیش از ۱۰۰ میلیون فروخت

آمار فروش و تماشاگران نمایش‌ تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۱۷فروردین ١۴٠٣ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۱۷ فروردین ١۴٠٣ اعلام شد.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «مجلس بلبشو جور کردن» به کارگردانی فرشید قلی‌پور که از ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۲به صحنه رفته است؛ روز جمعه ۱۷ فروردین‌ ۱۴۰۳، چهاردهمین اجرای خود را پشت‌سر گذاشت و در مجموع، میزبان ۱ هزار و ۲۲ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب بلیت‌های تمام‌بها، نیم‌بها، مهمان و تخفیف‌دار با بلیت ۸۰ هزار تومانی و ظرفیت سالن۲۳۶ نفری، مبلغ ۳۹ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان فروخته است.

همچنین نمایش«هوش پشه‌ای» به کارگردانی سامان کرمی و با صدای هوتن شکیبا که از ۳ اسفند ۱۴۰۲ در تالار هنر با ظرفیت ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است؛ با ۲۴ اجرا و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، توانسته ۱ هزار و ۵۷۶ تماشاگر را جلب کند و به فروش ۱۲۹ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان دست پیدا کند.

مجموعه تئاتر شهر، از ابتدای سال تا تاریخ ۱۷ فروردین‌ هیچ اجرایی نداشته است.

کد مطلب 6071080
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها