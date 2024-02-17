۱۲۰ فرد مرتبط با «پ.ک.ک» در ترکیه بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «علی یرلی کایا» وزیر کشور ترکیه امروز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در عملیاتی هماهنگ در ۱۶ استان این کشور، ۱۲۰ نفر مرتبط با تروریست‌های پ.ک. ک بازداشت کردند.

به گفته وزیر کشور ترکیه این افراد یا عضو فعال سازمان تروریستی پ.ک. ک بودند و یا در تجمع‌های اعتراضی شرکت داشتند و همدستی آنها با پ.ک. ک مشخص بود.

وی همچنین افزود که در سال گذشته میلادی ۲۱۲۰ شبه‌نظامی پ.ک‌.ک و یگان‌های مدافع خلق کرد در شمال سوریه (ی‌.پ.گ) در شمال عراق خنثی شدند. دولت ترکیه برای کشتن و زخمی‌شدن عناصر تروریستی از فعل «خنثی‌شدن» استفاده می‌کند.

وزیر کشور ترکیه هفته گذشته نیز اعلام کرد که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه با انجام چند عملیات امنیتی هم‌زمان در ۷ استان این کشور ۳۴ تبعه خارجی مظنون به ارتباط با گروه ترورریستی داعش بازداشت کردند.

وی با انتشار پیامی در شکبه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) افزود که همه این افراد تحت تعقیب پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) بوده‌اند.