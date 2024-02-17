به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی، در دومین اجلاس معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۲، درخصوص شاخص‌های کمّی ارتقای نظام سلامت در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، اظهار کرد: درحال حاضر رتبه جهانی ایران از نظر تولید علم به استناد پایگاه‌های معتبر بین المللی، ۱۵ است که تا سال ۱۴۰۷، باید به رتبه ۱۴ ارتقا یابد و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور باید در جهت ارتقای این رتبه، برنامه ریزی و تلاش کنند.

وی افزود: شاخص دیگر سرانه سالانه مقالات نمایه شده در پایگاه‌های استنادی بین المللی به هیأت علمی است که اکنون این شاخص به ازای هر هیأت علمی ۲ بوده و باید به عدد ۴.۵ برسد.

پناهی با بیان اینکه تعداد دانشگاه‌های ایرانی در نظام‌های رتبه بندی معتبر بین المللی با رتبه زیر ۵۰۰، هشت دانشگاه بوده و باید به ۱۳ دانشگاه افزایش یابد، ادامه داد: همچنین، تعداد نشریات ایرانی نمایه شده دارای چارک (کیو) در حال حاضر ۱۷۹ نشریه است که با توجه به اهداف کمّی در پایان برنامه در سال ۱۴۰۷ باید به ۲۲۰ مقاله برسد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر از کل مقالات ایرانی، ۳۰ درصد مقالات مشترک با محققان خارجی نمایه شده است که این عدد در برنامه هفتم توسعه ۳۹ درصد درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه رتبه کشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده بین المللی ۲۴ بوده و باید به رتبه ۱۹ ارتقا یابد، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴۴۴ شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت دارند، درست است که در دو سال اخیر تعداد شرکت‌های دانش بنیان دو برابر شده است، اما براساس برنامه هفتم توسعه این شرکت‌ها باید به ۶۴۶۸ شرکت افزایش یابند.

پناهی افزود: البته به جز کمّیت، باید بر کیفیت، ارزش اقتصادی و تولید و فروش محصولات دانش بنیان در این شرکت‌ها نیز توجه و تمرکز شود.

وی با بیان اینکه شاخص جهانی نوآوری نیز باید از رتبه ۶۲ به ۴۲ ارتقا یابد، عنوان کرد: در سال ۲۰۱۴ رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری، ۱۲۰ بود و اکنون که به رتبه ۶۲ رسیدیم، پیشرفت خوبی بوده، اما باز هم جای رشد دارد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، بر اهمیت شاخص سهم پایان نامه‌ها و رساله‌های تقاضا محور از کل پایان نامه‌ها و رساله‌ها در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و گفت: پایان نامه‌ها باید براساس نیازها و تهدیدات حوزه سلامت تدوین شوند نه براساس نظر شخصی اساتید. از طرفی نباید از ظرفیت دانشجویان غافل شویم، پژوهشی که توسط دانشجویان انجام می‌شود، دقیق‌تر و کم هزینه تر است.

وی، شاخص دیگر را درصد پژوهشگران دوره پسادکتری دوره‌های کاربردی، صنعتی و فناورانه و تقاضامحور از کل پژوهشگران دوره پسادکتری عنوان کرد و افزود: درحال حاضر سهم اعتبارات پژوهشی از کل اعتبارات دانشگاه‌ها ۲ درصد است و براساس اهداف کمّی در پایان برنامه هفتم توسعه باید به ۱۵ درصد برسد.

پناهی با بیان اینکه نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی و سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی نیز باید افزایش یابد، تصریح کرد: افزایش سالانه درآمد قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نسبت به قیمت پایه، نسبت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، علوم انسانی و اجتماعی به کل شرکت‌های دانش بنیان از شاخص‌های کمّی ارتقای نظام سلامت در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور است.

وی گفت: افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به سال پایه (۱۴۰۲)، رتبه صادرات محصولات با فناوری متوسط به بالا در منطقه، رشد فروش کالاها و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی و تعداد مقالات خارجی نمایه شده در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) از دیگر شاخص‌های کمّی ارتقای نظام سلامت در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: درحال حاضر رتبه صادرات محصولات با فناوری متوسط به بالا ۹ است که براساس برنامه باید به رتبه ۲ برسد.

پناهی در پایان با تاکید بر تشکیل کمیته اخلاق، گفت: محققان برای انجام پژوهش باید به تمامی منابع علمی دسترسی داشته باشند.