۱۲۷٠ مترمربع از اراضی ملی شهرستان فاریاب رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهبودی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: به همت نیروهای پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فاریاب در راستای صیانت و حراست از حقوق بیت‌المال ۱۲۷٠ مترمربع از اراضی ملی روستای گلدسته که چندی پیش توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود از ید سودجویان خارج شد.

وی افزود: مردم طبیعت دوست می‌توانند با تماس با "شماره ۱۳۹ و ۱۵۰۴ ڪد امداد جنگل و مرتع اداره‌ڪل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان، گزارش‌ها و اخبار خود را در زمینه آتش‌سوزی عرصه‌های منابع طبیعی، تخریب و تصرف اراضی ملی، قاچاق گیاهان دارویی، حفر چاه غیر مجاز در اراضی ملی و … اطلاع‌رسانی ڪنند تا از ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیر به عرصه‌های مرتعی و جنگلی جلوگیری شود.