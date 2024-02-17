صدور پروانه برای ۲۲۴ هزار واحد در بافت فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه اکنون آمار صدور پروانه در بافتهای فرسوده به بیش از ۲۲۴ هزار واحد رسیده است، گفت: پیشبینی میشود تا پایان سال ۳۰ هزار واحد دیگر در بافتهای فرسوده به بهرهبرداری برسد که با احتساب این واحدها تا پایان سال، در مجموع تعداد واحدهای نوسازی شده به ۸۰ هزار واحد خواهد رسید.
اجرای بسته تشویقی در بافتهای فرسوده ۳۲۵ شهر
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه در ۶۸۳ شهر محدودههای هدف بهسازی و نوسازی شهری شناسایی شده است، توضیح داد: از این تعداد در ۳۳ استان و ۳۲۵ شهر بسته تشویقی اعمال میشود و در ۲۵ استان و ۱۵۳ شهر بسته تشویقی بومی در حال اجراست.
آئینی افزود: اکنون آمار صدور پروانه در بافتهای فرسوده به بیش از ۲۲۴ هزار واحد رسیده است، تا پایان سال نیز ۳۰ هزار واحد دیگر به بهرهبرداری میرسد و در مجموع تعداد واحدهای نوسازی شده در سال ۱۴۰۲ به ۸۰ هزار واحد خواهد رسید.
وی با بیان اینکه ساخت این میزان واحد مسکونی به دلیل ایجاد عرضه منجر به کاهش قیمت و ایجاد تعادل در بازار میشود، تاکید کرد: روند نوسازی در بافتهای فرسوده اثر روانی خوبی به لحاظ اجتماعی دارد و مردم به صاحب خانه شدن امیدوارتر میشوند.
آئینی، پرداخت تسهیلات را عامل مؤثری در تشویق شهروندان به نوسازی برشمرد و گفت: با پیگیریهای مجدانه وزیر راه و شهرسازی بانک مسکن مکلف شد، تعداد تسهیلات پرداختی به نهضت ملی مسکن را تا ۲۰۰ هزار واحد افزایش دهد و از این میزان ۳۰ هزار واحد به بافتهای فرسوده تعلق دارد.
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