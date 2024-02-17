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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۰۴

لیگ برتر فوتبال انگلیس؛

شکست سنگین «برنتفورد» با حضور سامان قدوس

شکست سنگین «برنتفورد» با حضور سامان قدوس

تیم فوتبال «برنتفورد» در هفته بیست و پنجم لیگ برتر انگلیس برابر «لیورپول» شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز از ساعت ۱۶ تیم «برنتفورد» میزبان «لیورپول» بود که این دیدار در پایان با نتیجه پر گل ۴ بر یک به سود لیورپول به پایان رسید.

گل‌های لیورپول در این دیدار را «داروین نونیز »(۳۵)، «الکسیس مک آلیستر »(۵۵)، «محمد صلاح »(۶۸) و «کودی خاکپو» (۸۶) به ثمر رساندند. تک گل برنتفورد را هم «ایوان تونی »(۷۵) وارد دروازه حریف کرد.

سامان قدوس لژیونر ایرانی برنتفورد در این دیدار بازی را از روی نیمکت آغاز کرد و در حالی که این تیم با نتیجه ۳ بر یک عقب بود از دقیقه ۸۵ وارد زمین شد اما بلافاصله پس از ورودش لیورپولی‌ها گل چهارم را هم به ثمر رساندند.

در جدول رده بندی لیگ جزیره لیورپول با ۵۷ امتیاز اول است و برنتفورد با ۲۵ امتیاز در رده چهاردهم قرار دارد.

کد مطلب 6027051

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