هیچ محوری اعم از روستایی، فرعی ‌و اصلی در کرمانشاه مسدود نیست

سید شهرام کهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته در مجموع بالغ بر ۵۰ ساعت بارش برف در محورهای استان داشتیم.

وی افزود: در این مدت ۷۵۰ کیلومتر باند عملیات برف‌روبی در محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان کرمانشاه انجام شده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: هم اکنون هیچ محوری اعم از روستایی، فرعی و اصلی در سطح استان کرمانشاه مسدود نیست.

وی از انجام ۶ مورد ریزش‌برداری نیز در محورهای مواصلاتی کرمانشاه خبر داد و تاکید کرد: برای تسهیل تردد بالغ بر ۶۰۰ تن شن و نمک در محورهای مواصلاتی کرمانشاه مصرف شده است.

کهریزی ادامه داد: عمده بارش برف را در محورهای مواصلاتی شهرستان سنقر و کلیایی و منطقه اورامانات داشتیم.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: عملیات برف‌روبی توسط ۵۷ دستگاه ماشین‌آلات و ۹۲ نیرو راهدار انجام شده است.

وی در پایان افزود: کاربران جاده‌ای قبل از آغاز سفر می‌توانند با شماره گیری ۱۴۱ سامانه مرکز مدیریت راه‌ها از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.