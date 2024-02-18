ماهواره هواشناسی هند به مدار زمین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، روز شنبه ماهواره سازمان فضایی هندوستان به نامINSAT-۳DS همراه یک موشک GSLV در ساعت ۱۲:۰۵ دقیقه به وقت گرینویچ از مرکز فضایی ساتیش داوان درساحل جنوب شرقی این کشور به فضا پرتاب شد.

مدیر سازمان فضایی هندوستان (ISRO) در سخنرانی پس از پرتاب گفت: با خوشحالی تکمیل عملیات GSLV-F۱۴ را اعلام می کنم. فضاپیما به مدار زمین پرتاب شد. موشک ۳ قسمتی GSLV حدود ۱۸ دقیقه پس از پرتاب، ماهواره INSAT-۳DSرا به مدار انتقال زمین همگام برد. این ماهواه اکنون در مسیر خود به سمت مدار زمین ثابت است که در فاصله ۳۵ هزار و ۷۸۶ کیلومتری بالای زمین قرار دارد.

ماهواره ها در این ارتفاع یک مدار دور زمین را در مدت زمان یک روز تکمیل می کنند. بنابراین به نظر می رسد چنین ابزارهای فضایی دور زمین می چرخند. به همین دلیل بسیاری از ماهواره های رصد آب و هوا و مخابراتی به این مدار ارسال می شوند.

ماهواره هندی جدید برای ارتقای مشاهدات آب و هواشناسی و رصد زمین و اقیانوس جهت پیش بینی وضعیت هواشناسی و هشدار درباره بلایای طبیعی طراحی شده است.

پرتاب دیروز شانزدهمین عملیات موشک ۵۱.۷ متری GLSV است که می تواند ۲۲۵۰ کیلوگرم بار را به فضا ببرد.