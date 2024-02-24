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۵ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۲۴

به صورت آزمایشی؛

ماهواره مخابراتی چین به فضا رفت

ماهواره مخابراتی چین به فضا رفت

چین دیروز یک ماهواره مخابراتی آزمایشی به مدار زمین فرستاد و به دستاوردی دیگر در حوزه اکتشافات فضایی دست یافت. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، طی این عملیات یک موشک لانگ مارچ۵-Y۷ از مقر پرتاب فضایی ونچانگ به فضا پرتاب شد.

محموله این موشک «ماهواره نمایشی فناوری مخابراتی۱۱»(Communication Technology Demonstrator ۱۱)بود که به مدار زمین فرستاده شد تا روش های جدید ارتباطات با سرعت بالا در چند باند را از فضا آزمایش کند.

این نهمین پرتاب فضایی چین در سال جاری میلادی است و نشان دهنده فعالیت های فضایی متعدد این کشور است. علاوه بر آن ماموریت مذکور موفقیتی برای خانواده موشک لانگ مارچ به حساب می آید.

آکادمی فناوری فضایی چین سازنده این ماهواره و به دنبال راهی برای ارتقای ارتباط بین زمین و فضای بیکران است.

کد مطلب 6035666
شیوا سعیدی

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