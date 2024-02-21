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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۱

از سوی اسپیس ایکس؛

ماهواره اینترنتی اندونزی به مدار زمین رفت

ماهواره اینترنتی اندونزی به مدار زمین رفت

اسپیس ایکس یک ماهواره اینترنتی ۴ هزار کیلوگرمی را برای اندونزی به مدار زمین برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک موشک فالکون ۹ همراه ماهواره مخابراتی Merah Putih از مقر فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا در ساعت ۲۰:۱۱ دقیقه به فضا پرتاب شد و ۳۴.۵ دقیقه بعد از آن ماهواره را در مدار رها کرد.

اسپیس ایکس در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این سیصدمین ماموریت موفقیت آمیز موشک بوده است.

علاوه برآن یکی از بوسترهای موشک برای هفدهمین بار پرتاب شد و دوباره روی زمین فرود آمد. بوستر بالایی موشک همچنان به مسیر خود در فضا ادامه دارد و در نهایت ماهواره Merah Putih۲ را در مدار انتقال زمین آهنگ قرار داد.

ماهواره اینترنتی اندونزی به مدار زمین رفت

هنگامیکه ماهواره ۴ هزار کیلوگرمی فعال شود، سرویس اینترنت سریع برای مشتریان اندونزیایی طی ۱۵ سال آینده فراهم می کند و Telkomsat یک شرکت مخابراتی دولتی آن را راهبری می کند.

عملیات مذکور شاهنزدهمین ماموریت اسپیس ایکس در سال ۲۰۲۴ میلادی است.

کد مطلب 6033662

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