۳ مورد از آموزش برق که باید بدانیم!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این دوره شامل آموزش اصول برق از پایه بوده و شما با یادگیری اصول پایهای برق ساختمان و دیگر جوامع، میتوانید مهارت و تجربه خود را در این زمینه افزایش دهید.
از جمله مواردی که در این دوره آموزشی میآموزید میتوان به شناخت تجهیزات برق ساختمان، نقشه خوانی و نصب مدارها بر روی تابلوهای آموزشی، اصول سیمکشی و لولهگذاری ساختمان اشاره کرد. ویدئو های دوره آموزش برق ساختمان با بهترین کیفیت، تمامی جزئیات کارهای عملی را نشان میدهند و شما میتوانید در هر زمان و مکان به راحتی به آنها دسترسی پیدا کنید.
آموزش برق ساختمان یا سیم کشی برق شامل آموزش کامل نصب، آزمایش و تستهای مربوط، تامین و راه اندازی تمامی لوازم جانبی، سیم کشی، شناخت انواع کلیدها و پریزها و بسیاری موارد دیگر میشود. در دوره برق ساختمان، ابتدا با مبانی اولیه برق و اصول اولیه برق کشی ساختمان آشنا شده و سپس با تجهیزات بهروز و مواردی که در ساختمانها استفاده میشود، مانند کلیدها، پریزها، سنسورها و غیره، آشنا میشوید. در این دوره، نصب آیفونهای تصویری نیز به صورت عملی یاد داده میشود. در پایان دوره، شما میتوانید بدون تردید وارد بازار کار شوید، زیرا با تمامی متریال و تجهیزاتی که در بازار استفاده میشود، آشنا شدهاید و پشتیبانی نامحدود از طریق اساتید آنلاین نیز در اختیار شماست. به یاد داشته باشید دوره برق ساختمان دارای دو قسمت میباشد که به درجه ۲ (دوره مقدماتی) و درجه ۱ (دوره پیشرفته) تقسیم بندی میشود. مهارت جویان عزیز برای شرکت در دوره برق ساختمان درجه ۱ بایستی، دوره برق ساختمان درجه ۲ را سپری کرده و با مباحث آن کاملاً مسلط و آشنا باشند.
آموزش هوشمندسازی
یکی از جدیدترین رشتههای صنعت ساختمان، آموزش هوشمندسازی ساختمان یا BMS است که به دلیل جذابیت بالا توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. دلیل این جذابیت میتواند پیشرفت تکنولوژی در زمینه منازل و بازار کار پر رونق این حوزه باشد. افراد علاقهمند میتوانند در دوره آموزش خانه هوشمند در آموزشگاههای معتبر شرکت کرده و با استفاده از کارگاههای مجهز این آموزشگاهها، مهارتهای عملی لازم در این زمینه را کسب کنند. در این دوره، سرفصلهای اصلی شامل نحوه هوشمندسازی خانههای سنتی به صورت بیسیم، مثل روشهای Z-WAVE یا پروتکل S-bus، WiFi، RFID و غیره به طور کامل و جامع آموزش داده میشود. همچنین، شرکتکنندگان نحوه هوشمند سازی سیمی را با استفاده از تجهیزات شرکتهای معتبر نیز یاد میگیرند.
در دوره آموزش هوشمندسازی ساختمان، شما نحوه نصب سیستمهای هوشمند از جمله روشنایی، کنترل گرمایش و سرمایش، اکسس کنترل، دزدگیر، دوربین مداربسته و اعلام حریق را به صورت عملی فرا میگیرید. در طول دوره، تمام مباحث به صورت پروژهای و عملی با استفاده از تجهیزات آموزشگاه انجام میشود. کارآموزان با طراحی سیستمهای هوشمند، سناریو نویسی، آشنایی با انواع سیستمهای امنیتی، کنترل روشنایی و گرمایش و سرمایش آشنا میشوند و در انتها مدرک فنی و حرفهای هوشمندسازی ساختمان را دریافت میکنند که قابلیت ترجمه و اعتبار بینالمللی دارد.
آموزش برق صنعتی
دوره آموزش برق صنعتی در آموزشگاههای معتبر برای افرادی که به کار با دستگاههای الکتریکی معمول و کسب درآمد از این حوزه علاقهمندند، طراحی شده است. این دوره شامل دو بخش آموزش تابلو برق صنعتی و آموزش PLC صنعتی میباشد. در این دوره، مفاهیمی از جمله طراحی تابلوهای برق صنعتی، بانکهای خازنی، درایوها، مینی PLC ها، نئوماتیک، HMI ها (تاچ پنلهای هوشمند)، انواع PLC ها و شبکههای کامپیوتری به طور جامع و از مبتدی تا پیشرفته آموزش داده میشود. این دوره بصورت کاملاً عملی و پروژه محور برگزار میشود تا کارآموزان با تسلط به تمام مهارتهای لازم برای ورود به حوزه PLC های صنعتی، از ترس کمبود اطلاعات در زمینه برق صنعتی درگیر نشوند.
دوره آموزش برق صنعتی در آموزشگاههای معتبر، از مباحث ابتدایی تا پیشرفته را پوشش میدهد، به همین دلیل برای هر دو گروه کسانی که تجربه قبلی ندارند و هم کسانی که به دنبال افزایش دانش خود در زمینه برق صنعتی هستند، مناسب و کاربردی است. این دوره با تاکید بر آموزش عملی، تمرینات در محیط واقعی و توسعه مهارتهای عملی، از تئوریهای غیر ضروری کاسته شده است.
شرکتکنندگان با استفاده از ابزارها و تجهیزات کامل در کلاسهای درسی، به عنوان تکنسین ماهر در پایان دوره قادر به برنامهریزی، نصب، عیبیابی و تعمیر سیستمهای برق صنعتی خواهند بود. این دوره افراد را برای ورود به بازار کار در زمینههای مختلفی مانند نصب، تعمیر و نگهداری سیستمهای برق صنایع، کارخانهها، سیمکشی و تجهیزات کنترلی، ماشینآلات الکتریکی، و ارتقاء سیستمهای برق موجود آماده میکند. این دوره همچنین پشتیبانی نامحدود، امکان بازآموزی رایگان و شرکت در کلاسهای رایگان اموزش کسب و کار را به شرکتکنندگان ارائه میدهد.
۲ مزیت شرکت در دوره آموزش برق
یکی از ویژگیهای برجسته این دوره آموزشی، تمرکز بر ایمنی است. بدون رعایت اقدامات احتیاطی، کار الکتریکی میتواند بسیار خطرناک باشد و این دوره بر اهمیت رعایت پروتکلها و استفاده از تجهیزات حفاظتی تأکید دارد. شرکتکنندگان با خطرات مرتبط، مانند شوک الکتریکی یا حوادث قوس الکتریکی، و راهکارهای کاهش این خطرات آشنا میشوند. از دیگر مزایای شرکت در دوره آموزش برق میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
● یکی از مزایای اصلی دوره آموزشی برق صنعتی، ارائه یک برنامه درسی جامع برای توسعه مهارتهای عملی است. این برنامه درسی به دقت طراحی شده تا دانشجویان را به در زمینه برق صنعتی به موفقیت برساند.
● یکی از مزایای بارز دورههای آموزشی برق صنعتی، فرصت ارتباط مستقیم با تجهیزات و ابزارهای واقعی است. این آموزشها از محیطهای کلاس درس سنتی متمایز هستند و به شرکتکنندگان امکان میدهند مستقیماً با ماشینآلاتی که در آینده شغلی خود با آنها سروکار خواهند داشت، درگیر شوند. این تجربه عملی نه تنها درک آنان را افزایش میدهد، بلکه باعث افزایش اعتماد به نفس کارآموزان در مدیریت سیستمهای الکتریکی پیچیده میشود. این تجربه از دانشجویان مفاهیمی را که ممکن است انتزاعی باقی بمانند، بهبود میبخشد و اطمینان حاصل میکند که فارغ التحصیلان به خوبی برای ورود به بازار کار آماده هستند. با این حال، نظارت مناسب و مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است تا از استفاده نادرست از تجهیزات گرانقیمت جلوگیری شود و بتوان مزیتهای یادگیری را برای همه شرکتکنندگان به حداکثر رساند.
معرفی بهترین آموزشگاه برای آموزش برق
در حال حاضر یکی از بهترین مراکز آموزشی در حوزه برق ساختمان، طراحی و نصب تابلوهای برق، هوشمند سازی ساختمان و دورههای مربوط به برق و الکترونیک، مجتمع فنی برق میباشد. این مرکز آموزشی با یک دهه تجربه موثر در برگزاری انواع دورههای آموزشی نظیر برق، مکانیک، تاسیسات، جوشکاری و غیره به عنوان یکی از بهترین مراکز آموزشی فنی در شهر تهران به شمار میرود که تمامی دورههای خود را به صورت عملی و تئوری با هدف ورود مهارت جو به بازارکار برگزار میکند. همچنین در پایان دورههای آموزشی مدرک معتبر به مهارت آموزان عزیز نیز اعطا میشود. در صورتی که تمایل داشته باشید مدرک بین المللی سازمان فنی حرفهای را نیز دریافت کنید، بایستی در پایان دوره، در دو آزمون عملی و تئوری سازمان فنی حرفهای شرکت کرده و در صورت قبولی برای شما مدرک صادر میشود.
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