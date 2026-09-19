کلاییچ: بحث با ‌داور در نیمه دوم تمرکزمان را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکست تیم ملی هندبال ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برابر کویت، نناد کلاییچ سرمربی کروات تیم ملی درباره این مسابقه و شرایط تیم ملی در ادامه این رقابت‌ها صحبت کرد.

کلاییچ در ابتدا در خصوص دلایل تغییر نتیجه بازی در نیمه دوم اظهار داشت: متأسفانه تعدادی از بازیکنان در نیمه دوم تمرکز خود را از دست دادند و وارد بحث با داور شدند در حالی که می‌دانستند با اعتراض کردن چیزی تغییر نمی‌کند. حتی اگر داور تصمیمی برخلاف نظر ما بگیرد، بازیکن باید تمرکز خود را روی بازی حفظ کند. صحبت و بحث زیاد با داور باعث شد تمرکز بازیکنان از بین برود و در نهایت این موضوع روی نتیجه مسابقه تأثیر گذاشت.

وی ادامه داد: مشکل دیگری که با آن مواجه شدیم، مصدومیت طاها شکوهی قبل از اعزام بود. اگر طاها امروز در اختیار ما بود، می‌توانستیم در میانه زمین عملکرد بهتری داشته باشیم. همان‌طور که دیدیم در نیمه دوم مهدی بهنام‌نیا خسته شد و علی هم شرایط مشابهی داشت و ما طاها شکوهی را نداشتیم که بتوانیم او را جایگزین کنیم.

سرمربی تیم ملی هندبال ایران درباره شرایط مهران رهنما نیز گفت: از طرف دیگر مهران رهنما دیر به تیم اضافه شده بود و به همین دلیل فرصت کافی برای تمرین و رسیدن به تمرکز لازم را نداشت.

کلاییچ با اشاره به ادامه رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا خاطرنشان کرد: این فقط بازی اول ما بود و هنوز چند مسابقه دیگر پیش‌رو داریم. مهم‌ترین بازی ما در مرحله ضربدری خواهد بود و در آن مرحله می‌توانیم مقابل قطر یا ژاپن قرار بگیریم و برای پیروزی برابر این تیم‌ها تلاش کنیم.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از روز ۲۸ شهریور به میزبانی ناگویا - آیچی ژاپن آغاز و تا ۱۳ مهرماه ادامه خواهد داشت.