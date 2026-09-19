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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

لژیونر گلزن به تیم ملی دعوت می‌شود

لژیونر گلزن به تیم ملی دعوت می‌شود

یک رسانه خارجی خبر داد شهاب زاهدی مهاجم تیم فوتبال جوهور دارالتعظیم به تیم ملی فوتبال ایران دعوت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران برای دو دیدار تدارکاتی برابر ازبکستان و روسیه در حالی اعلام شد که نام بازیکنان لژیونر در این فهرست دیده نمی‌شود و قرار است کادر فنی تیم ملی در روزهای آینده فهرست لژیونرهای دعوت‌شده را نیز اعلام کند.

شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم فوتبال جوهور دارالتعظیم در فصل جدید و با حضور در لیگ مالزی درخشیده است و در ۶ بازی برای این تیم موفق شده ۹ گل و یک پاس گل به نام خود به ثبت برساند.

در همین حال رسانه «Palatao Bola» مالزی خبر داد: نام شهاب زاهدی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، در میان گزینه‌های احتمالی برای دعوت به اردوی تیم ملی ایران و حضور در دیدارهای ماه سپتامبر برابر ازبکستان و روسیه مطرح شده است.

زاهدی با ثبت ۹ گل و یک پاس گل در ۶ بازی، در شروع فصل جدید به همراه مهدی طارمی، یکی از گلزن‌ترین مهاجمان فوتبال ایران محسوب می‌شود.

کد مطلب 6951204

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