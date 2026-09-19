به گزارش خبرنگار مهر، فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران برای دو دیدار تدارکاتی برابر ازبکستان و روسیه در حالی اعلام شد که نام بازیکنان لژیونر در این فهرست دیده نمی‌شود و قرار است کادر فنی تیم ملی در روزهای آینده فهرست لژیونرهای دعوت‌شده را نیز اعلام کند.

شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم فوتبال جوهور دارالتعظیم در فصل جدید و با حضور در لیگ مالزی درخشیده است و در ۶ بازی برای این تیم موفق شده ۹ گل و یک پاس گل به نام خود به ثبت برساند.

در همین حال رسانه «Palatao Bola» مالزی خبر داد: نام شهاب زاهدی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، در میان گزینه‌های احتمالی برای دعوت به اردوی تیم ملی ایران و حضور در دیدارهای ماه سپتامبر برابر ازبکستان و روسیه مطرح شده است.

زاهدی با ثبت ۹ گل و یک پاس گل در ۶ بازی، در شروع فصل جدید به همراه مهدی طارمی، یکی از گلزن‌ترین مهاجمان فوتبال ایران محسوب می‌شود.