محکومیت ۱۹ میلیارد ریالی متخلف نگهداری شکر و روغن در گرگان

به گزارش خبر گزاری مهر، رضا قشلاقی اظهار کرد: پرونده نگهداری تجاری کالاهای مشمول ضوابط قاچاق شامل ۸۰۰ کیلوگرم شکر، ۶۸۰ کیلوگرم برنج هندی، دو هزار کیلوگرم روغن خوراکی نیمه‌جامد و هزار و ۷۳۵ کیلوگرم روغن مایع خوراکی در شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی گرگان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه متهم مدارک معتبر و قابل استناد برای نگهداری این کالاها ارائه نکرد، شعبه رسیدگی‌کننده اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و علاوه بر ضبط کالاها، وی را به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۹۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان ادامه داد: این پرونده پس از گزارش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرگان درباره نگهداری تجاری کالاهای موضوع قاچاق و برخلاف ضوابط تعیین‌شده دولت، برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان گرگان ارسال شد.

قشلاقی خاطرنشان کرد: رسیدگی به تخلفات مربوط به نگهداری و عرضه کالاهای مشمول ضوابط قانونی، پس از بررسی مستندات و مدارک ارائه‌شده از سوی متهمان در شعب تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.